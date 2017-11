Ara Malikian si vioara calatoare se opresc din nou la Bucuresti in aceasta seara la Sala Palatului

Articol sustinut de Twin Arts

Ara Malikian este un artist global de 49 de ani care refuza sa apartina unui singur loc sau sa se dedice unui singur gen muzical. Nascut si crescut in Libia, cu origini armene, a trecut prin Londra pentru studii, s-a stabilit in Madrid in ultimii 17 ani, dar "cine stie ce va fi anul viitor", ti-ar spune senin. Lui Malikian i-a pus tatal lui de la trei ani vioara in brate si ajunsese sa cante prin subsolurile libiene in care se adaposteau de bombe, ca forma de alinare pentru momentele grele. "Pentru ca viata merge mai departe", ti-ar spune din nou, "nu?"."Nu este valoroasa precum un Stradivarius, dar are o mare importanta pentru familia mea", spunea Malikian despre vioara lui intr-un interviu pentru ABC. "Datorita ei bunicul meu a supravietuit genocidului armean din 1915, trecand drept membru al unei formatii de muzicieni si reusind astfel sa ajunga in Liban, unde a inceput o viata noua. Tot datorita ei tatal meu a devenit violonist, iar eu am reusit sa studiez muzica."Viata a mers, intr-adevar mai departe, el a ajuns sa se joace pe cele mai mari scene ale lumii fara sa se adaposteasca intr-un costum prestigios, cum ar fi cerut eticheta. Si-a desfacut pletele brunete si crete, si-a pus o vesta si si-a tras pantalonii rupti la genunchi. A inceput sa interpreteze ba sonatele lui Bach, ba anotimpurile lui Vivaldi, ba piese marca Radiohead, coloane sonore celebre sau binecunoscuta Ciocarlia. Unele usi i s-au inchis brusc in nas, dar asta doar ca sa i se deschida multe altele, potrivite spiritului sau autentic.Cert este ca Ara Malikian si vioara sa devin nedespartiti intr-o calatorie muzicala interminabila care intr-adevar se opreste in multe sali de elita sau pe stadioane precum celebrul Santiago Bernabeu, dar si in mijlocul grupurilor de refugiati, de exemplu, unde artistul se va opri ca sa le cante copiilor. In preajma lor se simte cel mai bine, pentru ca de la ei crede ca avem cele mai multe de invatat. De la ei isi pastreaza spiritul vivace si isi trage energia cu care face gimnastica ritmica pe scena, cu o vioara sub barbie.Malikian vine sa ne incarce si pe noi cu voie buna, sa ne testeze pulsul prin "Incredibilul turneu al viorii", primul album compus doar din creatii proprii, inspirat din toate locurile prin care violonistul a poposit si din toate povestile pe care le-a ascultat.se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara si pe aplicatiile de Android si IOS iaBilet. Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul prin Paypal, pe factura Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde in tara.De asemenea biletele se gasesc si la casieria Salii Palatului.Detalii pe www.twinarts.ro si pe pagina de Facebook Twin Arts