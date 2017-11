Festivalul SoNoRo se joaca HIDE&SEEK  in Cluj-Napoca

Articol webPR

mariaclara@sonoro.ro

, in mansarda, va avea loc concertul, unde participantilor li se cere sa-si lase acasa orice preconceptie despre muzica de camera si sa-si etaleze "the other side" printr-un dress code pe masura. Programul muzical cuprinde lucrari de Anton Arensky, Johann Sebastian Bach si Ludwig van Beethoven. Muzica va fi punctata prin proiectia instalatiei video Inverso Mundus, realizata de artistii de origine rusa AES+F, ale caror lucrari au fost prezente la Bienala de Arta de la Venetia in 2007, respectiv in 2009. AES+F este reprezentant in Romania de, Bucuresti., sucursala Cluj, va gazdui o intalnire inedita intre muzicieni si public, in cadrul Salonului Muzical. Programul va cuprinde lucrari de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Reinhold Gliere, Bela Bartok, Franz Schubert si Edward Elgar. Incursiunea muzicala va fi completata de istorisiri personale ale muzicienilor si detalii despre fiecare lucrare, povestea din spatele muzicii avand darul de a releva fatete nebanuite si de a imbogati experienta ascultarii."Muzicienii sunt fiinte solitare. Cele cateva minute de interactiune cu publicul au in spate ore nesfarsite de studiu in linistea casei. De aceea pretuim nespus aceste intalniri si dorim sa stabilim un dialog cu publicul nostru. Ne bucuram ca ideea de a organiza un salon muzical, care sa prilejuiasca aceasta intalnire a fost bine primita in Cluj si a devenit deja o traditie pe care o asteptam cu nerabdare", declara Razvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo.Accesul la acest concert este gratuit si se face pe baza de invitatie sau rezervare, in limita locurilor disponibile, la:sau 0741.190.470., registrul se schimba in directia unei coborari profude in meditatie si ridicare prin exaltare spirituala. Inva avea loc concertul, o interpretare a Variatiunilor Goldberg, de Johann Sebastian Bach, in aranjament pentru vioara, viola si violoncel de Dmitry Sitkovetsky., Festivalul SoNoRo se va incheia in Cluj-Napoca cu un concert extraordinar in. Programul concertului "Tema con Variazioni" cuprinde lucrari de Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams si Franz Schubert. Concertul va fi sustinut de muzicienii Diana Ketler (pian), Daniel Rowland (vioara), Max Baillie (vioara si viola), Razvan Popovici (viola), Justus Grimm (violoncel) si Zoran Markovic (contrabas).Mai multe detalii pe www.sonoro.ro Biletele pentru concertele Festivalului SoNoRo pot fi achizitionate de pe site-ul Eventim ( www.eventim.ro ) si de la casele de bilete ale salilor de concert.Programul complet:Joi, 9 noiembrie, ora 19:00, Casa Boema, Str. Iuliu Maniu, nr. 34.Instalatie video si lucrari de Anton Arensky, Johann Sebastian Bach si Ludwig van Beethoven / Dress code: Dr. Jekyll or Mr. Hyde?Accesul se face pe baza de bilet.Vineri, 10 noiembrie, ora 19:00, Banca Nationala a Romaniei, sucursala Cluj, Piata Unirii, nr. 7.Meet the artists: conversatii cu muzicienii SoNoRo si lucrari de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Reinhold Gliere, Bela Bartok, Franz Schubert si Edward ElgarAccesul se face prin prezentarea actului de identitate si in baza listei in care sa fie mentionate numele si CNP-ul persoanei.Sambata, 11 noiembrie, ora 19:00, Biserica Reformata Calvina, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 21Johann Sebastian Bach (1685-1750) ¬ Variatiunile Goldberg, BWV 988, in aranjament pentru vioara, viola si violoncel de Dmitry SitkovetskyIntrarea libera.Duminica, 12 noiembrie, ora 19:00, Universitatea Babes-Bolyai, Sala Auditorium Maximum, Str. Kogalniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca.Edward Elgar (1857-1934) - "Chanson de Nuit" si "Chanson de Matin" pentru vioara si pian, op. 15Edward Elgar (1857-1934) - "Nimrod" din "Variatiunile Enigma" pentru pian solo, op.36Ralph Vaughan Williams (1872-1958) - Cvintet cu pian in do minor pentru pian, vioara, viola, violoncel si contrabasFranz Schubert (1797-1828) - Cvintet cu pian in la major, D.667 pentru pian, vioara, viola, violoncel si contrabas, "Pastravul"Accesul se face pe baza de bilet.Infiintat in anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de camera in prim planul vietii culturale romanesti si a inclus scena muzicala romaneasca intr-o retea de festivaluri europene de inalta tinuta. Pe langa parteneriate regulate cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel si Japonia, SoNoRo a concertat in unele dintre cele mai renumite sali din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim si Carnegie Hall din New York.Platforma culturala SoNoRo include Festivalul SoNoRo (12 ani), SoNoRo-Inteferente, programul de burse si workshop-uri pentru tineri muzicieni (11 ani), SoNoRo On Tour (10 ani), SoNoRo Arezzo (7 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale gazduite de cladiri de patrimoniu din Romania (5 ani).SoNoRo este membru al European Festivals Association.