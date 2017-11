Silviu Scrob, directorul festivalului Mozaic Jazz: “Multi ani, la Sibiu a existat singurul Festival International de Jazz din Romania. In acest context, iubitorii de jazz numeau Sibiul - capitala jazz-ului”.

Articol webPR

Silviu Scrob, directorul festivalului Mozaic Jazz, discuta intr-un inteviu acordat pentru HotNews despre provocarile organizarii festivalului si despre artistii invitati la editia de anul acesta.Partea grea a fost sa gasesc noul spatiu care sa gazduiasca festivalul, in conditiile in care Casa de Cultura a Sindicatelor din Sibiu este in continuare inchisa. Actualul spatiu care gazduieste Mozaic Jazz Festival se numeste Redal Expo si este un spatiu amenajat astfel incat sa poata gazdui orice tip de eveniment. E un spatiu mare (are 70x42m) care se poate imparti in spatii mai mici, in functie de necesitate. Situandu-se la mai putin de doi kilomentri de centru, Redal Expo beneficiaza de doua parcari foarte mari, accesul la nivelul solului e foarte facil, are instalatie de climatizare si multe alte facilitati pentru organizatorii de evenimente. Una dintre investiile esentiale s-a facut in urma unui studiu asupra acusticii spatiului care a recomandat tapitarea intregului tavan si a suprafetei superioare a peretilor laterali, pentru a reduce reverberatia spatiului pana la aproape 2 secunde.Dupa gasirea acestui spatiu, lucrurile au intrat pe fagasul normal.Sibiul sta in continuare foarte prost la capitoul infrastructura culturala. Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu, ca si Teatrul Pentru Copii si Tineret "Gong", isi au sediile in foste cinematografe, Filarmonica isi are sediul in fostul zid din centura de aparare a orasului, Teatrul de Balet Sibiu are un sediu in constructie, dar fara sala de spectacole, Junii Sibiului are un sediu nou, cu sala de repetitii, dar fara sala de reprezentatii. Adica, actualmente, Sibiul nu are niciun spatiu functional construit ca destinatie sa gazduiasca spectacole sau orice alt tip de manifestare culturala. Zero. Punct.Totusi, exista o hotarare a Consiliului Local Sibiu (hotararea 290 din 27.07.2017) privind demararea concursului de solutii arhitecturale pentru constructia unui Teatru National Centru Cultural Multifunctional. Am doza mea de scepticism in privita acestui proiect de la care noi, operatorii culturali, ne asteptam la un spatiu care sa gazduiasca in mod permanent si neingradit proiectele culturale ale orasului, conferinte, congrese, simpozioane. Insa in nota de fundamentare facuta de catre Teatru (initiatorul proiectului) se mentioneaza negru pe alb ca spatiile proiectului propus sunt supuse acoperirii eficiente a intervalelor de non-utilizare de catre activitatea teatrala. In acest context, sper ca autoritatile locale sa analizeze posibilitatea ca Teatrul sa ramana Teatru iar Centrul Cultural Multifunctional sa fie o cladire independenta, cu spatii independente, capabile sa gazduiasca zilnic atat activitatile operatorilor culturali, cat si alte spectacole, concerte ale trupelor aflate in turnee, conferinte, congrese, simpozioane, expozitii, happeninguri, instalatii multimedia si alte tipuri de evenimente pe care noi inca nu le-am inventat. Mai mult decat atat, acest Centrul Cultural Multifunctional poate deveni un spatiu care sa incurajeze creatia culturala la nivel local. Sibiul este un oras care importa foarte mult continut cultural. Este nevoie de sustinere institutionala pentru toti posibilii creatori de continut cultural. Fie ca vorbim de companii independente de teatru, artisti plastici, muzicieni, trupe sau companii de dans sau artisti vizuali, toti au nevoie de un spatiu in care sa se intalneasca si sa creeze continut cultural in conditii propice creatiei artistice. Acest spatiu poate fi un motor in revitalizarea culturala a orasului. Este vital modul in care aleg managerii acestui proiect sa trateze acest proiect. Este vital ca Sibiul sa aiba un Teatru nou, dar este esential ca noul Teatru sa nu fure celorlalti operatori culturali sansa de a avea un spatiu dedicat lor. Un spatiu pe care sa nu-l acceseze numai atunci cand Teatrul nu are programat un spectacol, o repetitie sau un workshop.Steve Coleman este atat de bun, incat l-as chema la Mozaic cu orice ocazie. Stiam valoarea lui de cand l-am chemat prima data, in 2014, dar am fost uimit dupa ce am petrecut mai bine de o ora in biroul meu din backstage, cand a corectat toate partiturile, ajutat de saxafon, de o clavieta si un bat. Pana la acel moment as fi putut face pariu ca mai stiu ceva teorie muzicala. Dupa acel moment nu mai am aceasta convingere.Isfar Sarabski e cel mai tanar azer care a dus acasa prestigiosul premiu castigat la prestigioasa competitie a Montreaux Jazz Festival. Muzica lui este un real mozaic intre jazz, muzica clasica, pop si folclor azer.Pe Olli Hirvonen l-am descoperit din 2016, de cand a castigat si el competitia de la Montreaux Jazz Festival. Am asteptat pana in aprilie 2017 sa lanseze albumul "New Helsiniki", ca sa-l pot asculta si sa-mi dau seama daca e pentru Mozaic Jazz Festival. Ceea ce ma bucura foarte mult este ca, la Mozaic, Olli Hirvonen vine insotit de instrumentistii alaturi de care a inregistrat albumul.Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble este un nume mai titrat. In primul rand calibrul saxofonistului Gilad l-a purtat in diferite colaborari, cu artisti precum Sinead O'Connor, Paul McCartney, iar in 2014 a participat la realizarea albumului "The Endless River', lansat de Pink Floyd. Ultimul sau material discografic "The Spirit of Trane" este un omagiu adus lui John Coltrane, iar pe 10 noiembrie vom avea ocazia sa ascultam cateva dintre piesele acestui nou album.Arcus Trio este o trupa tanara, infiintata in 2015, cu un album de debut bine inchegat si careia eu ii prezic un viitor prolific.Mn'JAM Experiment este genul de trupa care trebuie vazuta live. Trupa este formata din M - Melissa Olivieira (voce/live looping), Virxilio da Silva (chitara), Matt Adomeit (Bass), Tuur Morens (tobe) si JAM (visuals/turntables/electronics). Nu stiu daca ei vor fi surpriza dar cu siguranta sunt o aparitie inedita.Anul acesta, impreuna cu Eat Local (eat-local.ro) am realizat un parteneriat cu scopul de a oferi participantilor la festival accesul la o experienta culinara cu produse din regiunea Sibiului.Eat Local este o initiativa locala initiata de Iuliana Maria Labo si Cristian Valentin Cismaru (cunoscuti si pentru evenimentele culinare ale Asociatiei My Transylvania: Transilvania Gastronomica - Transilvanian Brunch) care promoveaza micii producatori locali si consumul produselor gastronomice cat mai aproape de locul de productie. Sub egida Mozaic - Eat Local, se urmareste promovarea patrimoniului local, in special in contextul titulaturii de Regiune Gastronomica Europeana, pe care Sibiul o va detine in 2019, pe de o parte, si a le oferi participantilor ocazia unor experiente gastronomice si culturale inedite, pe de alta parte.Astfel, am realizat un program al activitatilor gastronomice care arata astfel:20:00 - 23:30 - Redal Expo - bufet Eat Local in zona de bar si jam session.11.30 - Cristian (curtea bisericii fortificate din Cristian sau in sura casei parohiale, in cazul in care conditiile meteorologice sunt nefavorabile) - brunch cu tematica "Slanina si ceapa".20:00 - 23:30 - Redal Expo - bufet Eat Local in zona de bar si jam session.11.30 - Cartier Gusterita (curtea bisericii fortificate de pe strada Podului sau in scoala saseasca, in functie de conditiile meteorologice) - brunch cu tematica "Plante medicinale din Gradina Preotesei". Participantii la brunch vor avea ocazia sa asiste si la un concert de canto in biserica, cu melodii interpretate in romana, engleza, germana si latina. Amatorii de drumetii vor putea face o mica plimbare pe Dealul Gusteritei.20:00 - 23:30 - Redal Expo - bufet Eat Local in zona de bar si jam session.Mai multe informatii se gasesc pe eat-local.ro Asa e. Multi ani, la Sibiu a existat singurul Festival International de Jazz din Romania. In acest context, iubitorii de jazz numeau Sibiul - capitala jazz-ului. Eu sunt prea tanar si cunosc perioada cand Sibiu Jazz Festival scria istorie doar din discutii cu oameni care au trait acele vremuri si am inteles ca era un prilej de mare bucurie.Momentan, privind din exterior, poti spune ca Sibiul se mandreste cu doua festivaluri internationale de jazz si, mai nou, si cu o competitie internationala de jazz. Situatia asta se datoreaza intr-o mare masura traditiei create de Festivalul International de Jazz de la Sibiu si, in mod esential, politicilor de finantare culturala ale Primariei si Consiliului Local Sibiu. In contextul local, fara finantare nu poti face un festival de jazz.Pe parcursul anului, miscarea jazzistica din oras este atat de restransa, incat din capitala jazz-ului pot spune ca a mai ramas doar amintirea. Totusi, pe perioada festivalurilor de jazz din Sibiu, acest nucleu restrans se activeaza si impreuna reusim sa cream acea atmosfra pe care nu o intalnesti decat in salile concertelor si festivalurilor de jazz.E mult jazz in teatru. Atat ca prezenta muzicala cat si ca improvizatie, daca e sa vorbim de abordari.La jazz am ajuns ascultand muzica diversa, explorand diverse genuri muzicale. Pot spune ca descoperirea jazz-ului o facusem in adolescenta timpurie, dar trecerea s-a produs prin rock. Nu ascult doar jazz, dar dintre toate genurile muzicale cel mai mult rezonez cu jazz-ul.Ideea de a face un festival de jazz mi-a venit prin anii 2010-2011, cand am simtit nevoia sa fac un eveniment care sa reflecte si sa valorifice tot ceea am acumulat pana acum si cu care sa imi aduc aportul la viata culturala a Sibiului.Drumul spre jazz a fost cumva natural. Intotdeauna am rezonat cu muzica si cu publicul acestui gen muzical.Da, asa este, Mozaic Jazz Festival este parte a agendei culturale a orasului si este co-finantat de Primaria Municipiului Sibiu si Consiliul Local. Nu stiu multe lucruri concrete despre modul in care se finanteaza proiectele culturale in alte orase, ce pot spune este ca la Sibiu agenda culturala are coerenta, are deja un istoric de peste 10 ani si un continut foarte variat. Ca avem fiecare dintre noi carcotelile noastre nu face decat sa ofere autoritatilor locale posibilitatea de a imbunatati ghidul de finantare de la un an la altul. Ce nu intra la capitolul carcoteala, ci este ingrijorator pentru industria culturala, este hotararea Consiliului Local din 2014, prin care s-a interzis organizarea de evenimente cu bilet si finantate din bugetul local in zona centrala din Sibiu. Pe termen lung, aceasta masura va avea un efect devastator asupra calitatii continutului artistic si a educarii publicurilor in spiritul consumului cultural asumat, va pozitiona Sibiului pe lista oraselor ocolite de artistii care-si finanteaza turneele din vanzarea de bilete (artisti nationali sau internationali), ingradind posibilitatea unui artist roman de a-si prezenta produsul cultural la Sibiul altfel decat in cadrul unui eveniment finantat public, va determina o scadere semnificativa a participarilor la evenimente culturale in general si va produce multe alte efecte, care probabil ar trebui sa faca obiectul unei analize serioase la nivel local.Oamenii ar trebui sa vina la Mozaic anul acesta doar in masura in care am reusit sa creez un program care sa-i determine sa-si cumpere un bilet. Din momentul in care si-au cumparat biletul, le pot spune ca m-am ingrijit sa aiba parte de experienta cea mai buna in receptarea concertelor, ca le-am pregatit posibilitatea de a manca din produse locale (selectate de Eat-Local.ro) in fiecare seara, in spatiul festivalului, iar sambata si duminica au posibilitatea sa participe la brunch-uri in Marginimea Sibiului, ca vor intali o bere artizanala locala care se numeste 1717, ca sper sa se lege o serie de jam session-uri memorabile si ca sper sa reusim sa cream acea atmosfera calda si destinsa care ne pune un zambet neconditionat pe buze.Mozaic Jazz Festival se va desfasura la Redal Expo, cel mai mare spatiu privat de evenimente si expozitii din Sibiu. Spatiul de desfasurare a evenimentului include zona de concerte, cu o capacitate de 300 de locuri, zona pentru jam sessions, bar si spatiu de lounge.Biletele pot fi achizitionate prin Eventim , costul acestora fiind de 70 lei pentru un bilet de o zi sau 160 lei abonamentul pentru toate cele trei zile de festival.Mozaic Jazz Festival este cofinantat de catre Consiliul Local si Primaria Municipiului Sibiu.Mai multe detalii pe www.mozaicfestival.com