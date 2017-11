De la Pink Floyd la Coltrane

Articol webPR

Originar din Israel, Gilad Atzmon si-a desfasurat activitatea muzicala preponderent in Marea Britanie si sustine concerte frecvente peste tot in intreaga lume. In anul 2003, albumul sau, "Exile", a fost numit albumul jazz al anului de catre BBC.Pe parcursul carierei sale, Gilad a lansat diferite materiale ca artist solo, insa a facut parte si din diferite proiecte muzicale si a colaborat cu artisti renumiti. Ca membru component al trupei Blockheads, Gilad Atzmon a inregistrat piese si a cantat alaturi de nume consacrate precum Paul McCartney, Sinead O`Connor, Robbie Williams sau Robert Wyatt. De asemenea, poate fi ascultat si pe albumul din 2014 al formatiei Pink Floyd, intitulat "The Endless River".Gilad nu este doar un interept si compozitor aclamat, el avand si rolul de producator muzical pentru cunoscuta interpreta Sarah Gillespie, precum si pentru alti artisti si trupe. Pe langa cariera sa muzicala, s-a dedicat si scrisului, cartile sale concentrandu-se pe diferite teme politice, iar din postura de scriitor si analist politic este o prezenta obisnuita in cadrul emisiunilor de radio si televiziune.In anul 2000, Gilad Atzmon a pus bazele trupei The Orient House Ensemble. Trupa a suferit cateva schimbari de componenta de-a lungul timpului, insa au lansat impreuna mai multe albume si au sustinut numeroase concerte. Din acest proiect muzical fac parte muzicienii Yaron Stavi, Frank Harrison si Asaf Sirkis.Cel mai recent material discografic lansat in octombrie 2017 de Gilad Atzmon si The Orient House Ensemble este un album dedicat lui John Coltrane. Pentru a marca 50 de ani la moartea lui John Coltrane, considerat a fi unul dintre cei mai influenti artisti pentru muzica jazz, Gilad si trupa sau au inclus pe albumul "The Spirit of Trane" piese compuse de Coltrane sau care au facut parte din repertoriul sau muzical, precum si o compozitie originala semnata Gilad Atzmon, "Minor Things".Albumul, care este un tribut adus muzicii lui Coltrane nu este dedicat doar realizarilor sale in domeniul muzicii, ci reprezinta un omagiu adus unui artist care a fost o voce a generatiei sale, un adept al inovatiei in muzica jazz si care a reusit sa transforme sentimente negative precum furia intr-un mesaj de iubire. Pentru Gilad, John Coltrane reprezinta tot ceea ce este mai bun si mai frumos in muzica jazz: un val de creatie autentica, transformare continua si inovatie. O parte din piesele de pe albumul "The Spirit of Trane" precum si compozitii de pe albume mai vechi vor fi interpretate si in fata publicului prezent la editia din acest an a Mozaic Jazz Festival, vineri 10 noiembrie 2017 la Sibiu.Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble vor urca pe scena Mozaic Jazz, la Redal Expo Sibiu, in data de 10 noiembrie. Editia din acest an a celui mai cochet festival de jazz din Sibiu aduce in fata publicului trupe si artisti de renume, dar si proiecte muzicale noi, care introduc elemente inovative in show-urile lor.Astfel, vineri, 10 noiembrie, incepand cu ora 19:00, in cadrul festivalului Mozaic Jazz vor concerta Isfar Sarabski si Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble. Seara de sambata, 11 noiembrie, va debuta cu un proiect muzical inedit, Mn`JAM Experiment , care va prezenta un show multimedia, in care se impletesc muzica si artele vizuale. Tot pe 11 noiembrie, cunoscutul saxofonist Steve Coleman se intoarce la Sibiu alaturi de trupa Five Elements. Duminica, 12 noiembrie, ii aduce in concert pe Arcus Trio, cei care au starnit un val de reactii pozitive cu albumul de debut, "Allotropy" si pe chitaristul finlandez Olli Hirvonen, care va prezenta piesele de pe cel mai mai recent album "New Helsinki" in fata publicului din Sibiu.Cel mai cochet festival de jazz din Romania, aflat deja la a treia editie, Mozaic Jazz Festival este un eveniment care face parte din agenda culturala a Sibiului, reunind deopotriva artisti consacrati, de renume, precum si trupe si artisti noi, care vin cu elemente inedite in show-urile live pe care le ofera. La editiile anterioare, in cadrul Mozaic Jazz Festival au concertat nume ca Tord Gustavsen, Steve Coleman and Five Elements, Trilok Gurtu, David Krakauer, The Ploctones sau Jaga Jazzist.Mozaic Jazz Festival se va desfasura la Redal Expo, cel mai mare spatiu privat de evenimente si expozitii din Sibiu. Spatiul de desfasurare a evenimentului include zona de concerte, cu o capacitate de 320 de locuri, zona pentru jam sessions, bar si spatiu de lounge.Biletele pot fi achizitionate prin Eventim, costul acestora fiind de 70 lei pentru un bilet de o zi sau 160 lei abonamentul pentru toate cele trei zile de festival.Mozaic Jazz Festival este cofinantat de catre Consiliul Local si Primaria Municipiului Sibiu.Mai multe detalii pe www.mozaicfestival.com