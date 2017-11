Untold 2018. Pe 28 noiembrie vor fi scoase la vanzare inca 5.000 de abonamente pentru festivalul de muzica electronica de la Cluj-Napoca

Primele 15.000 de abonamente au fost puse in vanzare marti, 14 noiembrie, si s-au epuizat in doar cateva minute, spun organizatorii Untold. Abonamentele la pretul intreg de 650 de lei plus taxe vor fi disponibile din luna februarie.Tot marti, 28 noiembrie vor fi puse in vanzare si abonamente VIP la pretul de 1100 de lei plus taxe. Fiecare persoana care s-a inregistrat va primi pe mail un link unic, functional incepand cu data de 28 noiembrie, ora 14.00, prin care va putea achizitiona maxim 4 abonamente.Cei care nu s-au inregistrat pot sa mai faca acest lucru pe site-ul festivalului, www.untold.com . Cei care isi cumpara abonamente pentru festival pot consulta si optiunile de cazare care vor fi disponibile din luna ianuarie 2018.La cea de-a treia editie a festivalului, pestede persoane au participat la festival, alaturi de cei peste 200 de artisti internationali.Editia a IV-a a festivalului UNTOLD va avea loc in perioada 2-5 august 2018, in Cluj-Napoca.Iata cum a fost la cea de-a treia editie Untold: