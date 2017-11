Manifest pentru "la familia traditionala", de La Familia

"Credem in FORTA cuvintelor. Credem in NORMALITATE simplitate si suflet...moralitate. Credem in TRADITIE. Credem in UNITATE fratie si legatura de sange. Credem in ROMANIA romani si limba romana", este continuarea mesajului-manifest.Manifestul nu este o provocare, ci mai degraba un apel catre cei care cred si simt la fel, spun Sisu si Puya. Este "piatra de temelie, coloana vertebrala si sistemul de valori" in care cei doi cred."Oricine are aceiasi parere este invitat sa ni se alature si sa nu stea deoparte...suntem O Mare Familie".Mesajul-manifest semnat de Sisu si Puya a fost distribuit pe retelele de socializare de peste 2.400 de persoane, iar comentariile - peste 1.000 la numar - sunt pro & contra, dar mai mult contra."Pentru mine La Familia insemna relatarea de la coltul strazii, bagabontii cu bune si rele si goana dupa bani. Nu mesaje patriotarde si lozinci expirate", comenteaza un fan., raspunde La Familia printr-un comentariu in care explica faptul ca ei au crescut si lumea s-a schimbat.Ce fel de familie e aia conditionata de reguli?, se intreaba o utilizatoare. "Parca familia era intemeiata pe iubire si acceptare, nu pe ce ai in pantaloni si cum folosesti. Ridicati-va putin scara de valori!"La Familia raspunde: "Reguli trebuie sa aiba toata lumea altfel e haos...noi suntem astia !!! am scris acolo tocmai ca sa nu existe confuzii."Comentariile continua cu discutii despre normalitate, minoritati si stalinism. Plus jigniri si injuraturi. Nu sunt putini nici cei care sar in apararea "borfasilor de altadata". Bogdan este unul dintre ei."Noi credem ca scena nu ar trebui sa fie o rampa pentru promovarea mesajelor ce sustin intoleranta, rasiste sau xenofobe si nu vrem sa ne asociem imaginea cu sistemul de valori in care Sisu si Puya cred. Noi credem in muzica si in casatorii fericite. Straight sau gay. Acesta este motivul pentru care care am decis sa anulam concertul La Familia", anunta reprezentantii clubului clujean /Form Space, scrie actualdecluj.ro La Familia insa isi asigura fanii din Cluj ca se vor intalni pe 7 decembrie, dar intr-un alt club.Joi seara, La Familia posteaza aceasta fotografie alaturi de un mesaj care se incheie cu "Doamne ajuta". Redam integral mesajul mai jos.Trupa La Familia a sarbatorit anul acesta - dupa 11 ani de absenta - 20 de ani de activitate si 10 ani de cand au recastigat in instanta numele de La Familia.La Familia s-a format ca trupa in anul 1996, avandu-i ca membri pe Dragos "Puya" Gardescu si Tudor Sisu. Piese precum "Tupeu de borfas", "Vorbe" sau "Probleme de familie", care vorbesc despre problemele de cartier, i-au consacrat pe scena hip-hop-ului romanesc.In 2003, Sisu este arestat pentru consum de droguri si este condamnat la 3 ani de inchisoare. Urmeaza apoi o pauza de 11 ani, iar acum, la 20 de ani distanta de la lansarea primului lor album, "Baieti de cartier", La Familia lanseaza un nou albumul cu numele "Codul bunelor maniere".