Un weekend de jazz, la Sibiu

Prima seara a debutat cu recitalul de pian al unuia dintre cei mai reprezentativi tineri interpreti de jazz - Isfar Sarabski, castigator la doar 19 ani al premiului de interpretare de la Montreux. Virtuosul azer continua si reinvie pe alocuri traditia jazzistica a tarii, alaturandu-si numele in registrul marilor sai inaintasi precum Aziza Mustafa Zadeh sau Amina Figarova.Artistul a parcurs cu usurinta un repertoriu divers trecand prin teme clasice pana la teme traditional orientale, folosindu-si maiestria pentru a transforma fiecare tusa de pian intr-un mod unic: cateodata clasica, cateodata amintind de un instrument mai degraba electronic.Scurta pauza dintre concerte a fost un prim prilej de socializare intre participantii veniti din toate zonele Romaniei, pe ritmurile lui DJ Dox, savurand bauturi si preparate locale specifice zonei Sibiului.Gilad Atzmon si The Orient House Ensemble au incins seara cu un recital de exceptie abordand teme diverse, plin de momente de explozie si umor. De la Coltrane la ritmurile estului apropiat, Gilad si trio-ul ce-l acompaniaza surprind printr-o abordare continua a sunetului mai degraba decat printr-o succesiune de note. Desi fereastra pana la plecare era scurta, ovatiile prelungite ale publicului i-au impins intr-un bis prelungit plin de vibratie.Seara s-a terminat cu un afterparty avandu-l pe DJ Dox la pupitru, cu povesti, produse locale ingrijite de Asociatia My Transylvania, bere artizanala mestesugita de 1717 si multa voie buna.Dimineata zilei de sambata ne-a gasit la biserica fortificata din Cristian, jud. Sibiu, unde a avut loc un brunch traditional cu produse locale sub egida Mozaic Eat Local. Tema brunch-ului a fost slanina si ceapa, participantii fiind invitati sa deguste din bunatatile locului dar si sa friga o bucatica de slanina la foc bucurandu-se de soarele amiezii in curtea fortificatiei. Un ghid local ne-a prezentat istoria cetatii taranesti, veche de 800 de ani, precum si obiceiurile locului - de la modul in care se intra si se statea in vechea biserica gotica, pana la obiceiul pastrarii slaninii intr-unul din turnurile fortificatiei.Seara zilei de sambata debuteaza printr-un concert inedit al celor de la Mn`JAM Experiment in care vizualul si sunetul se imbina intr-un tot unitar unic. Cu ajutorul proiectiilor, al jocului de lumini, al DJ-ului, formatia si solista M ne-au purtat printr-un periplu senzorial, interpretand in stil propriu piese de rock alternativ dar si standarde de jazz.Scurta pauza dintre concerte a fost prilej de sound check al mult asteptatului Steve Coleman si al celor de la Five Elements, emotia e in aer. Muzicieni reputati ce canta impreuna de mai bine de un deceniu, acestia incep printr-o adevarata desfasurare de forte intrand direct cu croseele grele de pe noul lor album Morphogenesis. Albumul, inspirat de pasiunea lui Coleman pentru box, este un continuu du-te vino de ritmuri, cand puternice si complexe, cand minimaliste - publicul este electrizat cum rar vezi intr-un concert de jazz. Influentul artist pluseaza si implica publicul intr-un schimb de replici muzicale, asigurandu-si un final grandios si plin de energie.Seara se incheie intr-un happening - un jam session in care membrii Five Elements, Olli Hirvonen band, Mn`JAM Experiment, DJ Dox si artisti locali comunica muzical unii cu ceilalti spre deliciul publicului.Ultima zi de festival este deschisa de trupa romaneasca Arcus Trio. O formula dinamica cu instrumentisti valorosi ai noului val de muzicieni romani, trio-ul isi prezinta albumul Allotropy un mix de teme folclorice si jazz urban cu vadite influente din stiluri precum hip hop, R&B sau prog-rock. Sunetele de Hammond, dinamica bateristului Marcel Moldovan si pasiunea saxofonului lui Alexandru Arcus ne-au transpus intr-o reverie muzicala de la prima pana la ultima nota.Scurta pauza dintre concerte a fost incheiata de acordurile chitarei lui Olli Hirvonen, ultima trupa din festival isi incepea concertul. Energici si cu un stil greu de incadrat in tipare, trupa-si prezinta compozitiile proprii de pe ultimul album New Helsinki - piese precum Gravity, Lavola sau Invisible se intrepatrund intr-o tesatura muzicala complexa de la sunete puternice la subtilitati. Piesa Arps deschide printr-o cascada de note un obbligato, variatiile ultra rapide fascinand instantaneu ascultatorul. Albumul, desi centrat pe compozitiile pline de imaginatie ale tanarului chitarist, este un efort de grup - trupa aducandu-si contributii esentiale. Detinator al unui Fender Jazzmaster, Olli ne demonstreaza ca este determinat sa-si alature numele marilor chitaristi de jazz precum regretatul Larry Coryell sau John McLaughlin.Mozaic Jazz Festival este un butique festival ce face parte din agenda culturala a Sibiului. Mozaic Jazz reuneste deopotriva artisti consacrati, cu un renume in lumea muzicii jazz, precum si trupe si artisti noi, care vin cu show-uri live ce aduc elemente inedite si noutate. La editiile anterioare, pe scena Mozaic Jazz au concertat nume ca Steve Coleman and Five Elements, Trilok Gurtu, David Krakauer, Tord Gustavsen, Jaga Jazzist sau The Ploctones.Mozaic Jazz este un eveniment cofinantat de catre Consiliul Local si Primaria Municipiului Sibiu.Mai multe detalii pe www.mozaicfestival.com