Eurovision Romania: 60 de semifinalisti vor intra in selectia nationala

Intre interpretii ale caror piese vor participa in semifinale se numara Feli, Jukebox feat Bella Santiago, Tom Leo Wiart si Rafael.Juratii vor alege 15 piese care vor intra in finala Eurovision Romania.In finala selectiei nationale, publicul este singurul care va alege reprezentantul Romaniei pentru concursul de la Lisabona.Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentantii celor 42 de tari inscrise in competitie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elvetia, Ucraina, Marea Britanie.Concursul va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai.