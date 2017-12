Judas Priest va concerta in 2018 la Bucuresti

Trupa isi va prezenta la Bucuresti albumul "Firepower", pe care il va lansa anul viitor.Organizatorii promit un spectacol "fantastic", o productie ce presupune ecrane led, "pe o scena gigant cu multi decibeli".Biletele pot fi deja cumparate din reteaua iabilet.ro, la 129, 149, 175 si 280 de lei. In presale, ele vor avea preturi cuprinse intre 149 si 300 de lei, iar la intrarea in spatiul de concert, intre 159 si 320 de lei.Infiintata in Birmingham, in 1969, de chitaristul K.K. Downing si basistul Ian Hill, trupa Judas Priest a lansat albumul de debut - "Rocka Rolla" - in 1974, dupa ce solistul Rob Halford, tobosarul John Hinch si chitaristul Glenn Tipton s-au alaturat formatiei. Grupul,considerat pionier al stilului heavy metal a lansat 17 album de studio, iar intre cele mai cunoscute si apreciate de critica de specialitate se numara "Sin after Sin" (1977), "Killing Machine" (1978, lansat drept "Hell Bent for Leather" in SUA), "British Steel" (1980), "Turbo" (1986) si "Painkiller" (1990). In 2014, formatia a lansat "Redeemer of Souls", turneu cu care a ajuns si la Bucuresti.Grupul a castigat un premiu Grammy in 2010, la categoria "Best Metal Performance", iar anul acesta a fost nominalizat pentru a fi inclus in 2018 in Rock and Roll Hall of Fame.In prezent, trupa este formata din Rob Halford (voce), Glenn Tipton (chitara), Richie Faulkner (chitara), Ian Hill (bas), si Scott Travis (tobe).