VIDEO ARHIVA Cantareata France Gall a murit la varsta de 70 de ani

In 2016, interpreta cunoscutei piese "Babacar" a fost internata timp de mai multe zile ca urmare a intolerantei la medicamente. Cu un an inainte, cantecele lui France Gall si Michel Berger, duet simbol al Frantei, au facut parte din comedia muzicala "Resiste", montata la Palais des Sports din Paris.Nascuta pe 9 octombrie 1947, Isabelle Genevieve Marie Anne "France" Gall a devenit cunoscuta la nivel international dupa ce a castigat concursul muzical Eurovision 1965, cand a reprezentat Luxemburg. Ea a ales atunci sa cante piesa "Poupee de cire, poupee de son", compusa de Serge Gainsbourg, care a fost nasul ei.A lansat peste 20 de albume de studio si live, iar partenerul sau de scena a fost cel mai adesea Michel Berger (1947 - 1992), cu care a avut doi copii. Primul ei single, "Ne sois pas si bete", a fost lansat la posturile de radio in ziua in care cantareata implinea 16 ani. Piesa "Ella, elle l'a", una dintre cele mai cunoscute ale lui Gall, lansata in 1988, este un tribut adus cantaretei Ella Fitzgerald. Cantecul a dominat topurile de gen in mai multe tari.Gall s-a retras din muzica la finalul anilor 1990, dupa moartea fiicei sale, Pauline. Ea a revenit pe scena in 2000, alaturi de Johnny Hallyday, la Olympia, unde au cantat impreuna piesa "Quelque chose de Tennessee".