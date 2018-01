“Fast” Eddie Clarke, fostul chitarist al formatiei Motorhead, a murit, dupa ce a facut pneumonie

Edward Allan Clarke, cunoscut ca "Fast" Eddie Clarke, a murit la varsta de 67 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu pneumonie, relateaza The Guardian.





Vestea mortii sale a fost anuntat pe pagina de Facebook a formatiei Motorhead. Potrivit postarii, artistul a decedat in pace, la spital, dupa ce s-a imbolnavit de pneumonie.





Muzicianul, nascut in Twickenham in 1950, s-a alaturat trupei Motorhead in 1976 si a cantat alaturi de Ian "Lemmy" Kilmister si Phil "Philthy Animal" Taylor in trupa de heavy metal pana 1982.





Phil Taylor a murit de insuficienta hepatica in noiembrie 2015, iar Lemmy a fost rapus de cancer in luna urmatoare.