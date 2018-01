Eric Clapton marturiseste ca isi pierde auzul: Este uimitor ca mai sunt aici

Toate acestea ar putea pune in pericol turneul sau "Upcoming", care este programat sa inceapa pe 2 iulie in Germania."Singurul lucru care ma preocupa este sa pot fi eficient la 72 de ani", a spus Clapton la BBC 2. "Surzesc, am tinitus si mainile abia pot sa le folosesc. Sper ca si in aceasta forma publicul sa vina sa ma vada, sau macar din curiozitate. In orice caz, pentru mine este incredibil ca mai sunt aici".Eric Clapton, nascut pe 30 martie 1945, este singurul muzician inclus de trei ori in Rock and Roll Hall of Fame: ca artist solo si ca membru al formatiilor Yardbirs si Cream. A fost clasat pe locul al patrulea in topul Gibson 50 al celor mai buni chitaristi din lume. Dupa ce a parasit trupa Yardbirds, la mijlocul anilor 60, s-a alaturat lui John Mayall & the Bluesbreakers, iar in 1966, impreuna cu Ginger Baker (tobe) si Jack Bruce (bas), a format trupa Cream, care s-a destramat dupa doi ani. Eric Clapton, supranumit "Slowhand", a colaborat apoi cu muzicieni precum Steve Winwood, George Harrison, JJ Cale si BB King. A castigat, pana in prezent, 18 premii Grammy. In 2016 a lansat cel de-al 23-lea album solo de studio - "I Still Do". In luna mai 2017, a fost recompensat de ambasada Frantei la Londra cu Ordinul Artelor si Literelor pentru contributia sa adusa muzicii.Eric Clapton a concertat la Bucuresti, alaturi de Steve Winwood, in 2010.