UPDATE Dolores O'Riordan, solista The Cranberries, a murit la 46 de ani

"Solista grupului irlandez The Cranberries se afla la Londra pentru o scurta sesiune de inregistrari", a precizat agentia, Lindsey Holmes Publicity, intr-un comunicat."Membrii familiei sale sunt devastati de aceasta veste si au cerut respectarea vietii private in aceasta perioada foarte dificila", potrivit sursei citate.In special in anii 1990, cu hituri precum Zombie (despre razboiul din Irlanda de Nord), Just My Imagination sau Animal instinct, grupul a vandut peste 40 de milioane de albume, in intreaga luma. Albumul "No Need to argue" a fost numarul unu in Australia, Franta si Germania si numarul 6 in Statele Unite.In 2003, dupa turnee intensive si in pana de idei, grupul format la Limerick (Irlanda) a decis sa ia o pauza."In 2003, fiul meu avea 5 ani, fiica mea avea 2 ani si ii luam in turnee cu noi. Am realizat ca nu e corect pentru ei. Si apoi, din punct de vedere creativ, intrasem in rutina. Aveam nevoie de o pauza", povestea Dolores O'Riordan in 2012.Fiecare a urmat drumul sau. Dolores a lansat primul sau album "Are you listening?".Cranberries s-au reunit in 2009 si au scos trei ani mai tarziu albumul "Roses".Ultimul lor album, "Something Else", a fost lansat anul trecut insa formatia a fost nevoita sa anuleze mai multe concerte, evocand problemele de spate ale solistei.Cu putin timp inainte de Craciun, Dolores O'Riordan a publicat un mesaj pe pagina de Facebook a grupului: "Salut tuturor, aici Dolores. Ma simt bine!", a scris ea.