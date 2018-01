Dolores O'Riordan parea "plina de viata" si "fericita", cu cateva ore inainte de moarte (prieten) / Inca nu se cunosc motivele decesului

Dolores O'Riordan a murit "brusc" la Londra, la varsta de 46 de ani, a anuntat agentia sa de management, Lindsey Holmes Publicity.Corpul sau fara viata a fost gasit la putin timp dupa ora 09,00 intr-un hotel din Park Lane, in capitala britanica, a precizat Scotland Yard.Cauza decesului nu este cunoscuta nici acum, dar politia londoneza a declarat marti ca nu considera moarta ca fiind "suspecta", adaugand ca dosarul va fi transmis medicinei legale.Producatorul Dan Waite a declarat ca artista parea entuziasta si fericita cu cateva ore inainte de moarte, in conditiile in care se pregatea sa lucreze cu grupul american de hard rock Bad Wolves pentru un remake la "Zombie"."Dolores mi-a lasat un mesaj vocal ieri seara, dupa miezul noptii (in noaptea de duminica spre luni) pentru a-mi spune cat de mult iubea versiunea Zombie a Bad Wolves. Era nerabdatoare sa ma vada la studio si sa inregistram vocea sa", a declarat acesta."Avea un aer plin de viata, glumnea, era incantata sa ne vada, pe mine si pe sotia mea, in aceasta saptamana", a adaugat acesta."Zombie", o melodie de inspiratie grunge despre conflictul din Irlanda de Nord de pe albumul "No Need to Argue" din 1994, a fost unul dintre cele mai mari succese ale Cranberries."Suntem socati si intristati de vestea decesului lui Dolores, doar cu cateva ore inainte sa inregistreze vocea pe versiunea noastra la Zombie", a declarat Bad Wolves, pe pagina sa de Facebook.