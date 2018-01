Antonia lanseaza primul single din 2018 "Adio" featuring Connect-R

ANTONIA începe 2018 cu un nou single, o colaborare neașteptată cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din România. Piesa se numește „Adio” și a fost compusă de Connect-R cu DJ Sava și produsă de Alex Cotoi, producătorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, câștigător al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. „Adio” este o piesă sensibilă, emoționantă, sinceră despre dragoste.„Mă bucur pentru această colaborare cu Connect-R, un artist pe care îl apreciez. Îmi place mult „Adio„, o piesă cu feeling și versuri frumoase!”, a declarat ANTONIA.„Adio” este o piesă la care țin foarte mult! Și mă bucur că o cânt cu Antonia! E o poveste despre adevăr sau mai bine spus despre frica de a spune adevărul! Cu siguranță se vor regăsi mulți în această piesă”, a declarat Connect-R.Videoclipul piesei „Adio” a fost filmat și regizat de Khaled Mokhtar, cu care ANTONIA a colaborat de nenumărate ori pentru “Marabou”, “Greșesc”, “Milk and Honey” – GGirls. De imaginea ANTONIEI s-au ocupat Alex Abagiu – make-up (Beauty District), Adonis Enache - păr (Endorphin Lab), Cristina Crăciun (styling).În 2017, ANTONIA a lansat mai multe single-uri, “Dor de tine” (peste 9 milioane de vizualizări), “Iubirea mea” (peste 27 de milioane de vizualizări), “Amya” (peste 13 milioane de vizualizări), toate apreciate de fanii artistei, dar și două colaborări cu GGirls pentru “Milk and Honey” și “El Amor” cu Micke Moreno, un artisti fresh din Miami, semnat la Global Records Latin.De curând, ANTONIA a fost inclusă în topul TC Candler al celor mai frumoase femei din lume și se află pe locul 11, devansând nume precum Monica Bellucci, Cara Delevigne sau Natalie Portman.Anul acesta, ANTONIA va mai lansa și alte piese atât în limba română, cât și în engleză.