Solista trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, va fi inmormantata saptamana viitoare in Irlanda

O ceremonie funerara publica va avea loc duminica, la Biserica St Joseph din Limerick, in intervalul orar 12.30 - 16.00 GMT.Liam McNamara, un prieten apropiat al familiei lui Dolores O'Riordan, va fi principalul preot care va oficia recviemul care va incepe marti la ora 11.30. La ceremonia funerara vor avea acces doar familia extinsa si prieteni apropiati.Ancheta mortii lui Dolores O'Riordan, desfasurata de Westminster Coroner's Court, a fost amanata pana pe 3 aprilie, deoarece medicul legist asteapta rezultatul mai multor teste.La inceputul acestei saptamani, Politia Metropolitana a anuntat ca nu trateaza moartea lui O'Riordan ca suspecta.Cantareata si compozitoarea irlandeza, originara din Limerick, a murit pe 16 ianuarie, la Londra, la varsta de 46 de ani.Ea se afla in capitala Marii Britanii pentru o scurta sesiune de inregistrari - urma sa pregateasca o versiune a piesei "Zombie" impreuna cu trupa Bad Wolves.In luna mai a anului trecut - la putin timp de la inceperea turneului european - The Cranberries a anulat mai multe concerte, din cauza unor probleme de sanatate ale solistei. Site-ul oficial al trupei anunta "motive medicale asociate cu probleme ale spatelui".Inainte de Craciun, O'Riordan a publicat un mesaj pe Facebook in care spunea ca se simte bine, lasand sa se inteleaga ca va urca pe scena curand.Dolores O'Riordan s-a despartit, in 2014, de sotul ei, Don Burton, dupa o relatie de 20 de ani. Ea si Burton, fostul manager de turneu al trupei Duran Duran, au avut trei copii.Cantareata suferea de tulburare bipolara, fiind diagnosticata in 2015.Ea a concertat la Bucuresti, alaturi de The Cranbberies, de doua ori, in 2010 si 2012.Dolores O'Riordan, originara din comitatul irlandez Limerick, a devenit o artista apreciata pe plan international, dupa ce a inceput sa cante alaturi de trupa The Cranberries, la varsta de 18 ani. Trupa The Cranberries, una dintre cele mai populare formatii rock din anii 1990, a lansat sapte albume de studio, care au fost vandute in peste 40 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute single-uri ale formatiei irlandeze se afla piese precum "Linger", "Dreams", "Zombie", "Ode to My Family", "Ridiculous Thoughts", "Salvation", "Free to Decide" si "Promises". In perioada de pauza a formatiei, intre 2003 si 2009, ea a urmat o cariera solo. In aprilie 2017, The Cranberries a lansat albumul "Something Else".