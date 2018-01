Smiley si Feli ne invita impreuna la "Vals"

Smiley si Feli au realizat un duet emotionant pentru una dintre cele mai frumoase piese lansate de Smiley in cadrul maratonului #Smiley10 – „Vals”. „Vals este una dintre piesele mele favorite de pe album, iar vocea lui Feli cred ca o pune si mai mult in valoare si ii aduce un plus de sensibilitate,” povesteste Smiley.„Am iubit piesa asta de cand am ascultat-o prima oara si mi-am dorit foare tare sa ii fac si eu o varianta cantata “din papucii fetelor”. Nu am planificat aceasta varianta Smiley si Feli. Pur si simplu a venit pe moment. Abia asteptam sa o impartim cu lumea. Eu recunosc ca am ascultat-o de multe ori inainte de lansare si sunt foarte curioasa de cum va fi primita. Imi plac mult melodiile cu mesaj, iar Vals este una din melodiile sufletului meu marca Smiley,” spune Feli.„Vals” face parte din cel mai recent album semnat Smiley – „Confesiune”, lansat in anul aniversar #Smiley10, si a strans peste 18 milioane de vizualizari pe YouTube pana in prezent.Albumul „Confesiune”, lansat oficial pe 18 decembrie, cuprinde 13 piese: „De unde vii la ora asta?”, „Flori de plastic”, „Indragostit”, „Domnu’ Smiley”, „RARA”(feat. Juno), „O alta Ea”, „Insomnii”, „Sa-mi fie vara”, „Ce ma fac cu tine de azi?”, „Pierdut printre femei”, „Vals”, „O poveste” si „Confesiune”.