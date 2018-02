Alexia &Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti ai Selectiei Nationale Eurovision

Semifinala a fost prezentata de catre Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu si a fost difuzata in direct de catre Televiziunea Romana.Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, Selectia Nationala are cinci semifinale, organizate in cinci orase.Urmatoarele patru semifinale vor fi organizate la Timisoara (28 ianuarie), Craiova (4 februarie), Turda (11 februarie) si Sighisoara (18 februarie).In fiecare show, juriul alege cate trei piese care merg in finala, iar Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila sunt juratii care decid finalistii Selectiei Nationale 2018.Toate cantecele calificate in semifinale sunt incarcate pe site-ul eurovision.tvr.ro, unde pot fi accesate si alte detalii privind concursul.Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentantii celor 42 de tari inscrise in competitie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elvetia, Ucraina, Marea Britanie. Concursul va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai.