Solistul trupei The Fall, Mark E. Smith, a murit la varsta de 60 de ani

Managerul nu a oferit mai multe detalii, insa a spus ca mai multe informatii vor aparea in zilele urmatoare.In 2017, The Fall au anulat mai multe spectacole din cauza preocuparilor legate de sanatatea lui Smith, care se afla sub tratament.Smith a format The Fall in 1976, ramanand singura prezenta constanta in trupa, dupa ce mai multi membri s-au schimbat.Cantaretul a lansat si doua albume solo - "The Post Nearly Man" (1998) si "Pander! Panda! Panzer!" (2002).Smith este descris de revista Rolling Stone drept o "figura singulara in post- punk".