​​VIDEO Sting si Shaggy, o colaborare à la Bob Marley

„Don't Make Me Wait”, care aduce putin cu “No Woman No Cry” a lui Marley, este primul single extras de pe albumul. La baza colaborarii stau deschiderea si pasiunea celor doi artisti pentru cultura jamaicana si muzica reggae.Initial, planul era ca cei doi sa scoata doar melodia „Don't Make Me Wait”, insa s-au inteles atat de bine incat au inregistrat un intreg album. Lansarea ar urma sa aiba loc pe 20 aprilie.Sting si Shaggy au scris si inregistrat impreuna timp de cateva saptamani in New York, aducand la viata muzica ce combina ritmuri caraibiene, moderne si traditionale, cu energia specifica genurilor pop si rock, potrivit casei de discuri Universal Music.Celor doi li s-au alaturat in studio muzicieni si compozitori din Jamaica si New York - Robbie Shakespeare, Dwayne „iLLwayno” Shippy, Shane Hoosong, Machine Gun Funk, Patexx, Tyrantula, dar si chitaristul lui Sting, Dominic Miller. Aceste sesiuni au fost produse de Sting International, care a mai colaborat in trecut cu Shaggy pentru hit-uri globale precum „Boombastic” si „It Wasn’t Me”.Sting si Shaggy au interpretat noul single, „Don’t Make Me Wait”, in fata a 20.000 de fani din Kingston, Jamaica, in cadrul concertului caritabil „Shaggy and Friends”. De asemenea, clipul single-ului a fost filmat in inima capitalei Jamaicai.