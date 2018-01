Premiile Grammy 2018: Anul in care rap-ul si hip-hop-ul domina nominalizarile

Rapperii Jay-Z si Kendrick Lamar domina nominalizarile la editia din 2018 a Premiilor Grammy, relateaza Reuters.





Rap-ul a surclasat muzica rock in 2017, iar in acest moment este cel mai ascultat gen muzical in Statele Unite.





In 60 de ani, doar doua albume hip-hop au castigat premiul pentru albumul anului, respectiv "The Miseducation" al artistei Lauryn Hill in 1999 si "Speakerboxxx/The Love Below" al formatiei Outkast, in schimb vicepresedintele revistei Billboard spune ca lucrurile s-ar putea indrepta pentru artistii care reprezinta genul.





"Poate in acest an se vor indrepta cateva rele. Cred ca oamenii asteapta ca Jay si Kendrick sa faca acest lucru", a spusRoss Sacarano, vicepresedintele Billboard.





Rapperul american Jay Z conduce in topul nominalizarilor la premiile Grammy 2018, concurand la opt categorii, inclusiv la Cantecul anului cu melodia "4:44", Albumul anului pentru "4:44" si Cel mai bun videoclip pentru "The Story Of O.J.".





Lamar, in varsta de 30 de ani, al carei muzica este descrisa ca o fuziune de jazz, poezie si blues, care abordeazaatat teme sociale, cat si sentimentul dragostei, este nominalizat la sase categorii. Acesta este urmat de Bruno Mars, al treilea cel mai nominalizat artist.