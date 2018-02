Gala Premiilor Grammy 2018, sub semnul #MeToo si al omagierii victimelor atacurilor armate la evenimente muzicale

Momente controversate la editiile precedente: discursuri, rochii provocatoare si interventii neasteptate

Muzicienii sunt asteptati sa poarte trandafiri albi in semn de solidaritate cu victimele hartuirilor sexuale in contextul in care miscarea #MeToo isi extinde influenta dinspre Hollywood spre industria muzicala."Veti auzi comentariile individuale ale artistilor care participa. Despre asta e vorba in aceasta gala si consideram acest lucru binevenit", a spus presedintele Academiei Nationale a Artelor si Stiintelor de Inregistrari, Neil Portnow.Kesha, nominalizata la categoria cel mai bun album pop si aflata de ani de zile intr-un conflict juridic cu fostul ei producator Dr.Luke, care are la baza acuzatii de abuz emotional si sexual, va canta emotionanta melodie "Praying", alaturi de Cyndi Lauper, Julia Michaels si un cor. Dr. Luke a negat in repetate randuri acuzatiile facute de Kesha."Sunt atat de mandra si de coplesita de emotii ca voi canta aceasta melodie la gala Grammy de duminica si, daca aveti nevoie, sper ca acest cantec sa va mearga la inima", a scris Kesha pe Twitter sambata.Nominalizatii Alessia Cara, Khalid si Logic vor urca pe scena alaturi de un grup de persoane care au supravietuit tentativelor de suicid si vor interpreta melodia "1-800-273-8255", botezata dupa numarul liniei telefonice pentru prevenirea suicidului.Artistii de muzica country Brothers Osborne, Eric Church si Maren Morris, care au cantat pe scena festivalului din Las Vegas unde au fost ucisi 51 de oameni si peste 500 au fost raniti anul trecut in octombrie, vor canta in memoria victimelor violentelor armate si atacurilor extremiste la evenimente muzicale.Rapperul Jay-Z participa la gala de duminica cu opt nominalizari, cele mai multe pentru albumul sau "4:44". La categoria albumul anului ii infrunta pe Kendrick Lamar, Bruno Mars, Childish Gambino si cantareata neozeelandeza Lorde, in speranta ca hip-hopul va sparge ghinionul ultimilor 14 ani si va fi desemnat castigator.Mars, Jay-Z, Lamar si Gambino sunt de asemenea nominalizati pentru inregistrarea anului, unde concureaza impotriva hitului dance latino "Despacito" al lui Luis Fonsi, Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Melodia a doborat toate recordurile vara trecuta, devenind cel mai difuzat cantec din toate timpurile, cu peste 4,6 miliarde de vizualizari pe platformele video.Ross Scarano, vicepresedintele editorial al revistei Billboard, a vorbit despre atuurile melodiei "Despacito": "Place multor oameni. Se incadreaza sound-ului mai global din pop de anul acesta, cu accent pe muzica latino", a spus Scarano pentru Reuters.Ceremonia premiilor Grammy va fi difuzata in direct pe postul de televiziune CBS, in cadrul unei gale prezentate de James Corden, la New York, incepand cu ora locala 19.30 (29 ianuarie, 02.30 ora Romaniei).In afara marilor castigatori, mai multe discursuri, aparitii si rochii provocatoare, dar si inteventii neasteptate au marcat cele 59 de editii ale premiilor Grammy care au avut loc pana in prezent. Potrivit News.ro, intr-o lista intocmita de Variety se regasesc nume ca Bob Dylan, Eddie Vedder, Lady Gaga si Jennifer Lopez.In 1984, Stevie Wonder si Bob Dylan au prezentat premiul pentru "Best Song of the Year". Aplaudati la scena deschisa de toti cei prezenti, intre care Lionel Richie si Michael Jackson, care au fost nominalizati, cei doi au facut o prezentare de patru minute, spre finalul careia Wonder, care a facut mai multe glume pe parcurs, a rupt plicul cu numele castigatorului, indemnandu-i pe cei prezenti in sala sa voteze ei. Bob Dylan a citit nominalizatii, iar castigatorul - nume aflat intr-un al doilea plic - a fost Sting, cu "Every breath you take", absent de la gala.Trupa Jethro Tull a fost "cea mai ciudata" castigatoare a Grammy din toate timpurile. In 1989, Recording Academy a decis sa includa o noua categorie de premii - "Best Hard Rock/Metal Band". Fanii au fost incantati, insa, in anul respectiv castigatorul a fost complet neasteptat. Jethro Tull a invins Metallica - marea favorita -, AC/DC, Iggy Pop si Jane's Addiction.Un an mai tarziu, la gala din 1990, a fost anuntat ca trofeul "Best New Artist" acordat in 1989 grupului Milli Vanilli a fost retras, dupa ce s-a dovedit ca Robert Pilatus si Fabrice Morvan nu au fost cei care cantau pe albumul "Girl You Know It's True". A fost pentru prima data cand Academia a luat aceasta decizie.In 1996, formatia Pearl Jam a castigat primul Grammy. Liderul trupei, Eddie Vedder, a urcat pe scena si a spus: "Nu stiu ce inseamna asta. Nu cred ca inseamna ceva. Asta simt". El a incheiat discursul cu "multumesc, banuiesc".La gala din 1998, dupa ce a ratat trofeul pentru "Best Rap Album", Ol' Dirty Bastard a urcat pe scena si a spus ca Wu Tang face muzica pentru copii si s-a plans ca a cheltuit multi bani pe costum in ideea ca va castiga premiul.Bob Dylan a fost implicat intr-un alt moment important al galelor Grammy. In 1998, in timp ce interpreta alaturi de trupa sa piesa "Love Sick", actorul Michael Portnoy a ajuns in fata muzicienilor, fara camasa, cu inscrisul "Soy Bomb" pe piept, si a dansat pana cand a fost scos de pe scena.O aparitie interesanta a fost si cea a cantaretei Jennifer Lopez, in 2000. Rochia verde Versace a facut furori, iscand o multime de comentarii, si chiar a ajuns sa fie imitata. Matt Stone si Trey Parker, creatorii "South Park", au purtat ceva asemanator la gala premiilor Oscar din acelasi an.In 2011, Lady Gaga a ajuns pe covorul rosu intr-un ou dus de barbati dezgoliti pana la brau. Cantareata a declarat ca a petrecut trei zile in acel ou inainte de a iesi pentru interpretarea piesei "Born This Way", la gala Grammy.Tot in 2011, CeeLo Green a cantat piesa "Fuck You" impreuna cu The Muppets si Gwyneth Paltrow.Anul trecut, Twenty One Pilots a fost desemnat "Best Duo Pop". Josh Dun si Tyler Joseph au ales sa renunte la pantaloni inainte de a urca pe scena pentru primirea trofeului. Aceasta miscare a fost explicata: cei doi au povestit cum obisnuiau sa urmareasca, acasa, in Ohio, gala Grammy in lenjerie intima si si-au promis ca,daca se va intampla, vor primi trofeul la fel.In 2017, britanica Adele a fost marea castigatoare. In discursurile sale, a recunoscut ca Beyonce ar fi trebuit sa castige. "Noi, toti artistii de aici, te adoram. Esti lumina noastra".