Gala Premiilor Grammy 2018, sub semnul #MeToo si al omagierii victimelor atacurilor armate la evenimente muzicale

Muzicienii sunt asteptati sa poarte trandafiri albi in semn de solidaritate cu victimele hartuirilor sexuale in contextul in care miscarea #MeToo isi extinde influenta dinspre Hollywood spre industria muzicala."Veti auzi comentariile individuale ale artistilor care participa. Despre asta e vorba in aceasta gala si consideram acest lucru binevenit", a spus presedintele Academiei Nationale a Artelor si Stiintelor de Inregistrari, Neil Portnow.Kesha, nominalizata la categoria cel mai bun album pop si aflata de ani de zile intr-un conflict juridic cu fostul ei producator Dr.Luke, care are la baza acuzatii de abuz emotional si sexual, va canta emotionanta melodie "Praying", alaturi de Cyndi Lauper, Julia Michaels si un cor. Dr. Luke a negat in repetate randuri acuzatiile facute de Kesha."Sunt atat de mandra si de coplesita de emotii ca voi canta aceasta melodie la gala Grammy de duminica si, daca aveti nevoie, sper ca acest cantec sa va mearga la inima", a scris Kesha pe Twitter sambata.Nominalizatii Alessia Cara, Khalid si Logic vor urca pe scena alaturi de un grup de persoane care au supravietuit tentativelor de suicid si vor interpreta melodia "1-800-273-8255", botezata dupa numarul liniei telefonice pentru prevenirea suicidului.Artistii de muzica country Brothers Osborne, Eric Church si Maren Morris, care au cantat pe scena festivalului din Las Vegas unde au fost ucisi 51 de oameni si peste 500 au fost raniti anul trecut in octombrie, vor canta in memoria victimelor violentelor armate si atacurilor extremiste la evenimente muzicale.Rapperul Jay-Z participa la gala de duminica cu opt nominalizari, cele mai multe pentru albumul sau "4:44". La categoria albumul anului ii infrunta pe Kendrick Lamar, Bruno Mars, Childish Gambino si cantareata neozeelandeza Lorde, in speranta ca hip-hopul va sparge ghinionul ultimilor 14 ani si va fi desemnat castigator.Mars, Jay-Z, Lamar si Gambino sunt de asemenea nominalizati pentru inregistrarea anului, unde concureaza impotriva hitului dance latino "Despacito" al lui Luis Fonsi, Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Melodia a doborat toate recordurile vara trecuta, devenind cel mai difuzat cantec din toate timpurile, cu peste 4,6 miliarde de vizualizari pe platformele video.Ross Scarano, vicepresedintele editorial al revistei Billboard, a vorbit despre atuurile melodiei "Despacito": "Place multor oameni. Se incadreaza sound-ului mai global din pop de anul acesta, cu accent pe muzica latino", a spus Scarano pentru Reuters.Ceremonia premiilor Grammy va fi difuzata in direct pe postul de televiziune CBS, in cadrul unei gale prezentate de James Corden, la New York, incepand cu ora locala 19.30 (29 ianuarie, 02.30 ora Romaniei).