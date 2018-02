Reprezentantul Romaniei la Eurovision va canta in a doua semifinala

Anul acesta, la Eurovision participa 43 de tari, dintre care 19 concureaza in prima semifinala, cea din 8 mai, iar 18 tari lupta in cea de-a doua pe 10 mai.Impartirea tarilor participante pe semifinale este urmatoarea:Semifinala 1 - prima parte: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania.Semifinala 1 - partea a doua: Armenia, Austria, Croatia, Cipru, Finlanda, Macedonia, Grecia, Irlanda, Elvetia.Semifinala 2 - prima parte: Australia, Danemarca, Norvegia, Moldova, Romania, Rusia, San Marino, Serbia, Olanda.Semifinala 2 - partea a doua: Ungaria, Georgia, Malta, Muntenegru, Letonia, Polonia, Slovenia, Suedia, Ucraina.Tarile din grupul celor cinci mari platitoare (big five) - Franta, Germania, Spania, Marea Britanie si Italia - sunt calificate direct in finala, alaturi de tara gazda, Portugalia.Ordinea intrarii tarilor in concurs va fi stabilita ulterior, de organizatori.Sub sloganul 'All aboard', Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentantii celor 43 de tari inscrise in competitie.Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev. Reprezentantii Romaniei, Ilinca si Alex Florea, au obtinut locul al saptelea, cu un total de 282 de puncte.