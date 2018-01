webPR Programul de burse SoNoRo Interferente continua in 2018

Programul de burse SoNoRo Interferente continua si anul acesta si anunta o noua serie de preselectii pentru tineri bursieri, in Cluj-Napoca, pe 10 februarie, iar in Bucuresti, pe 11 februarie. Inscrierea pentru preselectii se face prin formularul disponibil pe www.interferente.sonoro.ro, pana la data de 8 februarie 2018.

Infiintat in urma cu 12 ani, SoNoRo Interferente ofera posibilitatea muzicienilor cu varste cuprinse intre 14 si 31 de ani de a studia alaturi de profesori de muzica de la Academia Regala de Muzica din Londra, Academia de Muzica din Riga, Musikhochschule din Koln, Conservatorul Ceaikovski din Moscova sau Academia de Muzica din Freiburg. Bursierii selectati in urma preselectiilor vor calatori la Montepulciano, in Italia, la Port Cultural Cetate, in Romania, sau la Traunstein, in Germania, unde, timp de o saptamana, vor studia cu maestri renumiti un repertoriu pe care il vor sustine la finalul workshopului, in mai multe concerte publice.



Toate costurile de deplasare, cazarea si cursurile sunt acoperite de cuantumul bursei. Programul de mentorship SoNoRo Interferente este sustinut de Grupul CEZ in Romania si Institutul Cultural Roman.



Razvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo si initiatorul programului SoNoRo Interferente, declara: "De abia asteptam sa cunoastem noi tineri talentati, sa lucram impreuna si sa-i ajutam sa-si descopere drumul spre lumea muzicala de varf. De la inceputul programului SoNoRo Interferente, mai mult de 300 de tineri au participat la workshopuri, ni-i amintim pe toti si ne face o deosebita placere sa le urmarim parcursul si reusitele pe care le-au obtinut din momentul intalnirii noastre. SoNoRo Interferente este imboldul pe care dorim sa-l dam tinerilor la inceput de cariera muzicala si speram ca si anul acesta vor raspunde cat mai multi invitatiei noastre."



"Muzica este o sursa de energie care modeleaza sentimente, caractere si destine, iar proiectul Interferente reuseste transformarea tinerelor talente de astazi in maestri ai artei. Faptul ca putem fi in primul rand al acestui spectacol al evolutiei pe care participantii la proiect il sustin cu dedicare si entuziasm ne ofera si noua energia de a le ramane alaturi si de a ii sprijini sa isi atinga potentialul maxim", declara Martin Zmelik, Country Manager Grupul CEZ in Romania.

Saptamana de workshop sustinuta de bursa SoNoRo Interferente este doar punctul de plecare pentru o relatie de durata si un imbold in cariera tinerilor muzicieni romani. Multi dintre acestia si-au gasit mentori in profesorii cu care au lucrat, care i-au ajutat sa se formeze si sa se lanseze. In plus, cei mai buni bursieri SoNoRo Interferente au fost angajati in concertele Festivalului SoNoRo sau ale turneului Conac si au intrat direct in circuitul concertistic.

In 2018, profesori si mentori vor fi violistul roman Razvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo si membru la Ansamblului Raro, pianista britanica Diana Ketler, directoarea artistica a Festivalului SoNoRo si profesoara la Academia Regala din Londra, pianistul leton Janis Maleckis, profesor la Academia de Muzica din Riga, violoncelistul german Justus Grimm, profesor la Academia de Muzica din Antwerp, Christoph Wyneken, dirijor si profesor la Academia de Muzica din Freiburg, Mihaela Martin, profesoara de vioara la Musikhochschule, Koln, Alissa Margulis, profesoara de vioara la Conservatorul Regal din Anvers si Alexander Bouzlov, profesor de violoncel la Conservatorul Ceaikovski, Moscova .

Programul este sustinut de Grupul CEZ in Romania si Institutul Cultural Roman, partenerii SoNoRo Interferente fiind Portul Cultural Cetate, Fundatia pentru Poezie "Mircea Dinescu", Universitatea Nationala de Muzica, Palazzo Ricci, Festivalul Chiemgauer Musikfruhling, Fundatia Wolfgang Sawallisch si Ensemble Raro.

SoNoRo Interferente este un proiect cultural aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintiei Romaniei.

Despre SoNoRo Intereferente

SoNoRo Interferente a luat nastere in Romania in anul 2007 si de atunci s-a extins si in alte tari europene, inclusiv Italia (Arezzo si Montepulciano), Ucraina (Kiev) si Germania (Bad Endorf siNeuwied). Printre frumoasele locuri din Romania in care s-au desfasurat workshop-urile SoNoRo Interferente se numara: Portul Cultural Cetate, resedinta Bancii Nationale de la Paltinis sau Palatul Cantacuzino din Busteni.

Programul SoNoro Interferente se adreseaza muzicienilor romani, cu varste cuprinse intre 14 si 31 de ani, si a fost initiat cu scopul de a crea, pe termen lung, o elita muzicala, continuand demersul Festivalului SoNoRo de a include Romania in circuitul de varf al vietii muzicale europene. Multi dintre castigatorii burselor au atins rezultate remarcabile si studiaza, in prezent, la institutii prestigioase de muzica din Londra, Berlin, Viena, Zurich, Hamburg si Bucuresti. Unii dintre ei au participat la importante concursuri din intreaga lume si s-au clasat pe locuri fruntase. Cea mai recenta reusita a unuia dintre bursierii SoNoRo Interferente este cea a lui Andrei Ionita care a castigat premiul I la sectiunea Violoncel a Concursului "P.I.Ceaikovski", din Rusia.