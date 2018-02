webPR Massive Attack - Arenele Romane - 21 iunie 2018 - opening act Young Fathers

Dupa 10 ani de absenta, vrajitorii sunetului, Massive Attack, se intorc in Romania.S-a pus in vanzare, intr-un numar limitat,, pachetul promotional la pretul de 170 lei, care ofera urmatoarele beneficii:- accesul inaintea celorlalti spectatori pentru asigurarea unui loc cat mai bun in fata scenei.- o bautura gratuita- un cadou special in amintirea momentelor de neuitat de la concertul Massive Attack.Dupa epuizarea categoriei limitate -vor fi disponibile bilete de acces general, fara celelalte beneficii, la pretul de 170 lei. In ziua concertului pretul va fi 190 de lei.In urma cu exact 30 de ani, se nastea in Bristol, trupa- pionerii genului trip hop, inovatori incontestabili de ritualuri electronice.Detinatori ai Best British Dance Act, MTV Music Awards si Q Awards, autori a 5 albume de studio vandute in 11 milioane de exemplare, cu sute de milioane de vizualizari, cu soundtrack uri celebre - amintim aici Dr. House, Massive Attack au avut si numeroase colaborari ce au facut istorie.Madonna, Sinead O Connor, Neneh Cherry, Portishead, Tricky si Young Fathers sunt doar cateva nume importante.sunt revelatia muzicii electronice a ultimilor ani. S-au format acum 10 ani in Edinburg si au castigat inca de la debutul discografic premiul "Scotish Album of the Year". Au colaborat cu Massive Attack la cantecul "Voodoo in my Blood"Au 6 track-uri pe coloana sonora a filmulului Trainspotting 2, regizorul Danny Boyle considerand "Only God Knows" cantecul ce pulseaza ritmul intregului film.Pe 21 iunie, la Arenele Romane, Massive Attack impreuna cu Young Fathers, iti vor pune sangele in miscare intr-un ritual electro voodoo.Vino si tu si incarca-ti sufletul cu o stare de bine!Biletele sunt disponibile in reteaua Eventim aici si in magazinele Orange, Vodafone, Germanos, Carrefour, benzinariile OMV, librariile Humanitas si Carturesti.