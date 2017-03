Google a pus pe Street View un vulcan activ din Vanuatu

Doi exploratori au coborat in rapel 400 de metri in craterul vulcanului Marun si au facut fotografii cu un rucsac special Street View Trekker. Cei care intra pe Street View pot face plimbari virtuale in zona vulcanului sau in jurul uriasului lac de lava.Vanuatu este un arhipelag de 80 de insulite la 1.600 km de Australia. Tara are 280.000 de locuitori si noua vulcani activi. Tara a fost devastata de ciclonul Pam, in 2015. Iata postarea in care Google spune mai multe despre vulcan si cum s-au facut pozele.