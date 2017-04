Premiera mondiala. Alpinistii  Zsolt Torok si Vlad Capusan vor sa deschida o noua ruta pe una dintre cele mai dificile piramide din Himalaya

E fata de pe care s-au desprins avalansele mortale ce au lovit tabara de baza Everest la inceputul sezonului de primavara 2015. Pe Pumori au mai existat in trecut alte doua tentative romanesti notabile realizate de Cornel "Coco" Galescu si Horia Colibasanu, ca parte a unor expeditii internationale, insaPe varful Pumori se urca rar chiar si pe ruta normala, iar a deschide o ruta noua pe un munte atat de inalt si de dificil, aflat chiar "peste drum" de gigantul Everest, este o intreprindere foarte riscanta, dar cu un potential foarte ridicat de recunoastere, in caz de reusita, a alpinismului romanesc la nivel international.Zsolt Torok si Vlad Capusan au deja cateva rezultate remarcabile impreuna in Himalaya. Cel mai recent este un varf urcat in premiera mondiala, Peak5 (6.421m) anterior virgin, in toamna anului 2016. Anterior, ei au mai realizat o serie de premiere romanesti pe varfuri foarte dificile dpdv tehnic (Cholatse 6.440m si Kyajo Ri 6.186m), precum si numeroase rezultate foarte bune pe alte varfuri mari ale lumii, in configuratia altor echipe. Impreuna au aproape 20 de ani de experienta in expeditii pe munti inalti, mai ales in Himalaya.