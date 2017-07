Monumentul din Bulgaria care pare scos dintr-un film SF

Exploratorul Bob Thissen a imortalizat incredibilul monument sovietic care seamana cu un OZN, spunand ca arata ca o scena dintr-un film SF, potrivit Mirror Cu o cupola in forma unei navete spatiale si o silueta radianta in mijlocul constructiei, monumentul Buzludzha poate fi usor confundat cu scenele din filmul "Ziua Independentei" ("Independence Day").Atractia se afla in Kazanluk, Bulgaria si a adapostit petreceri grandioase ale partidului comunist al tarii in spatiul larg pe care il ofera.Constructia monumentului a inceput in 23 ianuarie 1974 si a fost deschis in 23 august 1981, costand aproximativ 35 de milioane de dolari.Mozaicurile din interiorul cladirii acopera circa 510 metri patrati si sunt decorate in memoria partidului comunist bulgar.Constructia a fost abandonata in anul 1989, dupa caderea Uniunii Sovietice.