VIDEO ​Incepe Festivalul Indie al Producatorilor de Film Independenti

Timp de patru zile cinefilii vor avea din nou ocazia sa vizioneze la Cinemateca Eforie cele mai noi premiere INDIE (independente) ale producatorilor de film independenti, filme de lung si scurt metraj (productii fara sprijin financiar din partea CNC), precum si o serie de scurt metraje ale Scolilor de Film.La sectiuneavor concura filmele: Doua Lozuri, Billion Star Hotel, Ilegitim, Usturoi si Tudo.In competitia devor concura filmele Biserici de lemn din Romania, YouTube Bazaar, Romania: Patru Patrii, Sunetele Bucurestiului, Robotelul de Aur, Bondoc, Doar o rasuflare, Armanii, Un film mai putin vesel, mai mult trist, poetic si sfatos si Razboiul Regelui.In cadrul sectiunii devor rula filmele: Ma cheama Costin; Meda, Blana; 4:15 Sfarsitul Lumii ; Negruzzi 14; Ana vine acasa; De ce pe mine?; Vise de vanzare / Dreams on Sale, Wall .In cadrul Sectiunii dedicata Scolilor de Film vor rula filmele: O noapte in Tokoriki, Te mai uiti si la om, Matei, Prajitorul de paine, What God Wants, God gets, God helps us all , Chat with Alice, Stories in tea cups .Ajuns la editia a XI-a, IPIFF este singurul festival din tara dedicat producatorilor de film. Din 2013, festivalul si-a propus sa devina promotorul si sustinatorul productiilor INDIE, a producatorilor de film cu adevarat independenti.Intrarea la toate proiectiile este libera.