VIDEO Imagini din Christiania, orasul liber din Europa unde oamenii traiesc dupa propriile reguli

In Christiania locuiesc 850 de persoane, iar in jur de un milioan de turisti vin in fiecare an in acest cartier din inima Copenhagei. Fotografiatul este interzis, in mare parte pentru ca localnicii produc si vand clandestin marijuana si hasis. Pana in anul 2004 comertul de cannabis si alte droguri era permis.Si alergatul este interzis in Christiania pentru ca asta ii sperie pe localnici, iar cei care o fac sunt confundati adesea cu niste hoti.In orasul liber al Europei au acces doar masinile care aduc provizii, iar la iesirea din acest cartier treceti pe sub o „poarta” pe care scrieClipul a fost realizat un grup de studenti la Multimedia Design & Communication in Danemarca la KEA din care au facut parte si doi romani,Timbolschi Berta Raluca si Balo Alpar. De editare si montaj s-a ocupat Catherine Elizabeth Sutherland.