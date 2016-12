Filmul Statele unite ale iubirii va fi lansat in cinematografele romanesti pe 20 ianuarie

In Polonia anilot '90, patru femei aparent fericite decid ca a venit vremea sa-si reinventeze vietile, sa lupte pentru fericire si sa-siimplineasca dorintele. Agata este o mama tanara captiva intr-un mariaj nefericit. Ea va cauta refugiu intr-o alta relatie, o relatie imposibila. Renata este o profesoara mai in varsta, fascinata de vecina ei Marzena. Sora Marzenei este o directoare de scoala indragostita de tatal unuia dintre elevi.Drama austera a celor patru femei se revarsa in putin peste o ora si jumatate de povesti sortite esecului de la bun inceput.Cele patru femei din film sunt interpretate de numesonore ale cinematografiei poloneze: Julia Kijowska, Marta Nieradkiewicz, Magdalena Cielecka si Dorota Kolak."Statele unite ale iubirii ar putea fi aproape subintitulat Scurt film despre angoase, nu in ultimul rand datoritaperioadeisi locatiei ce sunt atat de apropiate de teritoriul Decalogului lui Krzysztof Kieslowski. Aceasta tulburatoare creatie a regizorului si scenaristului Tomasz Wasilewski, (...) este melancolica, si marcata de un umor negru minimalist", noteaza Screendaily.