​​VIDEO Concertele lunii ianuarie in Bucuresti: AaRON, Bosquito, Sirenia, Inna si Zdob si Zdub

AaRON (Artificial Animals Riding On Neverland, duo-ul francez compus din Simon Buret si Olivier Coursier, canta in premiera in capitala, pe 13 ianuarie, in club Control . Albumul lor de debut, "Artificial Animals Riding on Neverland", a fost lansat in 2007, moment in care a devenit cunoscut in Franta, dar si in Europa. Cel de-al doilea album, "Birds in the Storm", a fost lansat in mai 2010 si cel de-al treilea, "We Cut The Night", in 2015. Biletele pot fi cumparate online pe kompostor.ro Trupa Bosquito va sustine pe 13 ianuarie un show cu invitati speciali - "Sa nu spui ce-am facut aseara"- la Arenele Romane. Printre invitatii Bosquito se numara si artistul Mircea Baniciu. Acesta se alatura lui Roman Iagupov de la Zdob si Zdub, Kempes, Ovidiu Lipan Tandarica, Adrian Despot de la Vita de Vie si DJ Hefe de la Coma. Fondata de Radu Almasan in Brasov, la inceputul anilor 2000, trupa Bosquito a abordat un fusion de rock latin cu o gama larga de influente de la muzica tiganeasca, balcanica pana la elemente simfonice si de hard rock. Biletele pot fi cumparate online de pe iabilet.ro Sirenia, celebra trupa de symphonic metal din Norvegia va urca pe scena de la Arenele Romane din Bucuresti, alaturi de Delain, pe 28 ianuarie, in cadrul celei de-a zecea gale METALHEAD Awards . Norvegienii vor aduce pe scena de la Arenele Romane atat piese de pe noul lor material de studio, "Dim Days of Dolor", cat si o parte dintre piesele care i-au consacrat. Compozitiile lor sunt, in esenta, tesaturi fine de gothic metal impletite cu orchestratii clasice si elemente ale metalului extrem. Renumiti pentru spectacolele live deosebite pe care le sustin de peste cinsprezece ani, Sirenia au impartit scena cu artisti de calibru greu precum Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Aerosmith sau Korn. Biletele se gasesc pe iabilet.ro Solista ce si-a castigat renumele de ambasador muzical al Romaniei in lumea intreaga, concerteaza alaturi de trupa sa live la Hard Rock Cafe, joi, pe 12 ianuarie, de la ora 21:30. INNA este prima solista din Europa ce a depasit pragul de 1 miliard de vizualizari pe YouTube, iar portofoliul ei nu se limiteaza doar la acest record. In decursul unei cariere fulminante de doar 7 ani, INNA a primit doua distinctii MTV Europe Music Awards si peste 13 premii i-au fost acordate in cadrul ceremoniilor MTV Romania Music Awards. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro Pe 11 ianuarie, de la 21.30, baietii de la Zdob si Zdub promit ca vor canta pana la epuizare la Hard Rock Cafe, unde se vor auzi hiturile "DJ Vasile", "Zdubii bateti tare" sau "Bunica bate toba". De peste 20 de ani, Zdob si Zdub au gasit cheia catre inima iubitorilor de sonoritati inovative, cu un un crossover muzical original, in care se intalnesc intensitatea urbana si spiritul rural. Piesele lor combina hardcore-ul cu elemente etno, folclorice, hip-hop, drum'n'bass, jungle si punk, intr-un mod unic si captivant. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro