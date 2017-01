Forbes: Romania este magica in timpul iernii; Bucuresti si Brasov, printre cele mai ieftine destinatii de calatorie in 2017

Iata care sunt cele 21 de orase in care puteti ajunge cu bani putini in 2017, potrivit Forbes:

Acest clasament in care figureaza Bucurestiul si Brasovul este realizat pe baza unor idei de excursii exotice si accesibile, venite din partea unor experti in calatorii, noteaza Agerpres.In clasamentul Forbes, Bucurestiul este descris ca fiind un "oras cu o arhitectura de cateva secole,prezentand o varietate interesanata de nou si vechi". Publicatia recomanda turistilor care ajung in capitala Romaniei - un ''oras in dezvoltare'' - sa viziteze numeroasele muzee, cimitire si situri istorice, neuitand sa recomande si viata de noapte, dar si mancarea buna si ieftina.Forbes recomanda Brasovul cu multiplele sale ''facilitati vestice, la preturi estice'', notand ca Romania este magica iarna. Turistii se pot caza in pensiuni cu tarife accesibile si pot face excursii in ''Alpii transilvaneni'', dar si la Rezervatia de ursi de la Zarnesti si la faimosul castel Bran, ''inspiratia pentru romanul de groaza 'Dracula', din 1897, al lui Bram Stoker'', dupa cum se mai arata in articol.Pe primul loc in clasamentul celor mai ieftine destinatii se afla. Este o destinatie binecunoscuta pentru cei care nu dispun de un buget generos, insa zona aflata la nord de Hanoi, de-a lungul granitei cu China, este deseori trecuta cu vederea de turisti. Cazarea poate costa intre 10-15 dolari pe noapte, dar poate fi gasit adapost si in dormitoare comune, contra a 5 dolari. Un fel de mancare costa intre 0,5 si 2 dolari, iar transportul nu este mai mult de cativa dolari intre orase, insa o varianta si mai ieftina este inchirierea unei motociclete.In acelasi top intra si, care ofera o combinatie de muzee, cladiri istorice, muzica eclectica, viata de noapte, piete si cafenele, totul intr-o atmosfera arhaica. Cazarea costa in jur de 30 de dolari.Orasuldin Correa de Sud este descris ca fiind o metropola fascinanta, in care abunda infrastructura super tehnologizata, zgarie-nori moderni, cladiri istorice, cu o mare populatie de expati si mancare traditionala delicioasa, la preturi mici.1. Vietnamul de Nord2. Biskek, Kargazstan3. Lisabona, Portugalia4. Seul, Coreea de Sud5. Bucuresti, Romania6. Cape Point, Africa de Sud7. Creta, Grecia8. Palawan, Filipine9. Burleigh Heads, Queensland, Australia10. Porto, Portugalia11. Tobago, Trinidad si Tobago12. Trencin, Slovacia13. Luang Prabang, Laos14. Cairo, Egipt15. Salar de Uyuni, Bolivia16. Moab, Utah, Statele Unite17. Antigua, Guatemala18. Brasov, Romania19. Hopkins, Belize20. Copan, Honduras21. Tbilisi, Georgia