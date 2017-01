Doar sfarsitul lumii, filmul care a castigat marele premiu la Cannes, din 6 ianuarie in cinematografele romanesti

Louis (interpretat de actorul Gaspard Ulliel), un scriitor tanar, foarte bolnav, se intoarce acasa dupa o absenta de 12 ani, pentru a-si anuntafamilia ca urmeaza sa moara. Din distrbutie fac parte Vincent Cassel (Black Swan, Mesrine : L’Ennemi public nº1, L’Instinct de mort), Marion Cotillard (Big Fish, A Good Year, Inception, Deux jours, une nuit, De rouille et d’os, La Vie en Rose), Lea Seydoux (Spectre, The Grand Budapest Hotel, La vie d’Adele), Gaspard Ulliel (Saint Laurent, Hannibal Rising) si Nathalie Baye (Laurence Anyways, Catch Me If You Can).„Sincer, in Doar sfarsitul lumii, eu n-am stiut niciodata exact cum anume ma filmeaza camera… Evident, cateodata o vedeam ca este foarte foarte aproape si imiimaginam ca e un prim plan. Dar chiar si asa, nu stiam exact cum anume ma urmareste, ce urmareste… Recunosc, Xavier are o maniera foarte speciala de a filma. Uneori camera era atat de aproape incat ma obisnuiam cu ea si uitam ca este acolo, devenea parte din grup, parte din mine… simteam ca respiram acolo, impreuna”, spunea Marilon Cotillard in conferinta de presa de la Cannes.Gaspar Ulliel, actorul din rolul principal, este mult mai direct recunoaste ca avea senzatia ca este filmat cu un microscop.