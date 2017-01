CinEd, programul de educatie cinematografica pentru elevi, incepe noi activitati; prima sesiune este adresata dascalilor

Participarea este gratuita, iar cei care doresc sa se inscrie o pot face trimitand un mail la cined@nextproject.ro.Filmele din catalogul CinEd sunt disponibile intr-o varietate de formate ce vor putea fi proiectate in spatii diverse, inclusiv in sali de clasa sau biblioteci. Accesul este gratuit atat pentru descarcarea filmelor cat si pentru accesarea materialelor pedagogice.In 2016, pentru gimnaziu si liceu,Societatea Culturala NexT a organizat in cadrul programului CinEd training-uri pentru 211cadre didactice si bibliotecari publicidin 6 orase, precum si proiectii gratuite pentru tineri, in 14 localitati din tara. La activitati au participat peste 1300 de elevi, din clasele V - XII, careau descoperit diversitatea cinemaului european si s-au familiarizat cu filmul de arta si limbajul cinematografic.Activitatile educationale pe care le propune programul CinEd ajuta in mod activ la dezvoltarea abilitatilor elevilor de a analiza, intelege si interpreta un mesaj audio-vizual, contribuind la formarea unui public activ, precum si la apropierea de cinematografie ca arta si industrie.