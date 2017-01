Palatul Culturii din Iasi poate fi vizitat gratuit de Ziua Unirii

Potrivit sursei citate, Fundatia Colegiului National de Aparare, Primaria Municipiului Iasi si Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi organizeaza, pe 23 si 24 ianuarie, in cadrul evenimentelor dedicate aniversarii Unirii Principatelor Romane, sesiunea de comunicari stiintifice "Romania, Europa si Unirea". Evenimentul va avea loc in Sala "Henri Coanda" de la Palatul Culturii.Printre participantii care au confirmat prezenta la Iasi, cu aceasta ocazie, se numara reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale si numeroase personalitati din mediul academic.Tot pe 23 ianuarie, la Muzeul Unirii va fi organizat vernisajul expozitiei "Ecouri din trecut - arta textila" si vor fi lansate albumele "Iasi Capitala a Romaniei 1916 - 1918", coordonatori: Aurica Ichim si Sorin Iftimi; "Alexandru Ioan Cuza - demnitate publica si repere familiale 1866 - 1873 - 1909", semnat de Aurica Ichim. Seara va fi organizat un concert intitulat "Partituri muzicale din Epoca Unirii".Pe 24 ianuarie, la Muzeul Unirii, in Sala Dublei Alegeri va fi organizat simpozionul National intitulat "Omagiu fauritorilor Unirii" si un concert sustinut de profesori si studenti ai Universitatii Nationale de Arte "George Enescu" Iasi.Tot pe 24 ianuarie, la ora 11.00, este organizat un Te Deum si o slujba de pomenire in memoria Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la Biserica Domneasca Ruginoasa, urmate de salutul oficialitatilor la Palatul Memorial "Alexandru Ioan Cuza" Ruginoasa, depuneri de coroane la fostul mormant al Domnitorului. La ora 13.00 se va dansa Hora Unirii in curtea Palatului Memorial "Alexandru Ioan Cuza" Ruginoasa, anunta organizatorii.Manifestarile vor continua cu vernisajul expozitiei "Bijuterii feminine, pasiuni si vicii de altadata (secolele XIX-XX)"' si o activitate metamuzeala "Ruginoasa - legatura lui Cuza cu poporul".