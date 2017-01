Ghid de iesit in week-end: ce evenimente si concerte avem in Bucuresti

Vineri, 27 ianuarie, Metalhead premiaza cele mai bune realizari muzicale ale anului care a trecut in cadrul galei Metalhead Alternative Rock Awards. Premiile vor fi oferite la Arenele Romane, iar trupele care vor concerta sunt chiar trupele castigatoare, Alternosfera, Coma si Am fost la Munte si Mi-a Placut. Iar sambata, 28 ianuarie, olandezii de la Delain si norvegienii de la Sirenia vor urca pe scena de la Arene. Alaturi de ei vor sustine recitaluri doua dintre trupele castigatoare ale galei, Bucovina si Between Colors!Vineri, de la ora 20.00, are loc o noua reprezentatie a spectacolului "O intamplare ciudata cu un caine la miezul noptii", in regia lui Bobi Pricop, spectacol care are la baza adaptarea semnata de dramaturgul britanic Simon Stephens, dupa best-sellerul lui Mark Haddon, roman vandut in peste 6 milioane de exemplare in intreaga lume si distins cu 17 premii literare prestigioase.Pentru aceasta productie, Bobi Pricop a lucrat cu Adrian Damian, unul dintre cei mai tineri, puternici si inventivi scenografi ai ultimilor ani. Din distributie fac parte Ciprian Nicula, Emilian Oprea, Ana Ciontea, Rodica Ionescu si Carmen Ungureanu.Vineri, de la ora 21.00, intr-un loc proaspat deschis in Bucuresti, mai exact in Palatul Bragadiru, la JamStage , pune muzica Danaga, un muzician din Cluj, cunoscut publicului pentru productiile de pe prima compilatie "Culese din Cartier" editata de Subcarpati precum si albumului de debut "Am n-aripi", o colectie de 17 povestiri despre alienarea omului contemporan, hipster si prea urban. Muzica sa este o imbinare de mai multe genuri, de la electronica la jazz, hip hop sau house, cu influente din folclorul romanesc si cel international, iar seturile sale includ atat elemente electronice (sintetizatoare, efecte) cat si acustice (fluiere, chitara) sau live sampling.Sambata si duminica, intre 12:00 si 20:00, puteti explora gratuit adancurile oceanelor, va lupteti lupta cu zombie si sa elucidati misterelor piramidele , dar si multe altele cu ajutorul castilor de realitate virtual HTC Vive, la Arena VR, pe strada Dr. Iuliu Barasch, nr. 12, Unirii. Mai multe detalii pe pagina de Facebook a evenimentului. Bucharest Film Awards este o competitie internationala de film independent ce vrea sa iti prezinte cele mai proaspete productii de film de scurt si lung metraj, gasite prin intreaga lume. Proiectiile si workshop-urile vor avea loc la Simbio si la Unteatru, de la amiaza pana noaptea. Dintr-un total de 550 proiecte inscrise, vor putea fi vizionate 37.Duminica, de la ora 19.30, Teatrul Odeon pune in scena Kepler-438b, un spectacol multimedia, in regia lui Bobi Pricop, in care se foloseste si o instalatie video de procesare si transmisie live dintr-un spatiu adiacent salii de spectacol. Actiunea are loc intr-un timp nedeterminat din viitor, la sediul Natiunilor Unite din New York, unde reprezentanti ai Republicii Malvati, al carei teritoriu aproape ca a disparut din cauza schimbarilor climatice, le cer statelor membre o insula pentru a-si cladi o noua tara. Impletind comedia, melodrama, analiza politica si mitologia, piesa povesteste aventurile presedintelui si ale delegatiei sale diplomatice, care se confrunta cu situatii suprarealiste pe masura ce intalnesc delegati ai diverselor natiuni in incercarea de a-si asigura un viitor ca popor si ca familie. Din distributie fac parte Dan Astilean, Mihai Smarandache, Ioana Anastasia Anton, Cezar Antal/ Alexandru Potocean