Gala Premiilor Participarii Publice: 31 ianuarie, termenul final pentru inscrieri

Gala, organizata de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica este evenimentul anual care ii aduce pe scena pe oamenii care au determinat primaria sau ministerul sa adopte sau sa indrepte hotarari, in beneficiul diverselor comunitati.La editia din 2016,au fost acordate 13 premii pentru perseverenta si curajul unor cetateni si organizatii, ale caror demersuri de implicare civica si campanii de advocacy au avut rezultate concrete, cu impact pozitiv in domenii precum educatia, sanatatea, protectia mediului inconjurator, transparenta decizionala, dezvoltarea oraselor in acord cu dorintele locuitorilor."Pare ca Romania merge inspre rau la capitolul democratie. Totusi, premiantii Galei ne demonstreaza de fiecare data ca, daca stii unde sa te uiti, gasesti si bine, nu doar rau", spune directorul executiv CeRe, Oana Preda.De exemplu, eforturile Asociatiei Elevilor din Constanta, care a convins primaria sa aloce doua milioane de lei pentru acordarea de burse de merit, sociale si de studiu, s-au reflectat asupra a 10.000 de elevi constanteni care si-au recastigat astfel bursele.Tot pe scena Galei aurcat si Asociatia Salvati Copiii Filiala Iasi, care a asigurat accesul la educatie pentru 102 copii din comunitati izolate, precum si Asociatia OviduRo, pentru aprobarea legii prin care familiile defavorizate primesc tichete sociale, conditionate de prezenta copiilor la gradinita.Persoanele care doresc sa se inscrie pentru editia din 2017 sunt rugate sa completeze formularul online pana pe 31 ianuarie 2017. Mai multe detalii despre gala gasiti aici