Saxofonistul Kenny Garrett revine pentru a treia oara in Romania

In virsta de 56 de ani , artistul a urcat treptele consacrarii mai intai ca membru in 1978 al Orchestrei Duke Ellington (condusa pe atunci de fiul marelui sef de formatie, Mercer Ellington), trei ani mai tirziu ca saxofonist in Orchestra Mel Lewis, apoi in Quartetul bateristului Dannie Richmond."Am cantat cu Sting, am cantat cu Guru sau Q -Tip, dar am urcat pe scena si alaturi de legende ale muzicii, cum ar fi Woody Shaw, Freddie Hubbard sau Art Blakey & the Jazz Messengers. Am iubit intotdeauna muzica, in toata varietatea ei", spune artistul.Decisiva pentru formarea muzicianului cat si pentru notorietatea sa a fost colaborarea, timp de cinci ani, cu grupul celebrului trompetist Miles Davis, inclusiv prin realizarea a trei albume impreuna cu acesta."Fanii de jazz danseaza la concertele lui Kenny - energia fostului saxofonist a lui Miles Davis este infectioasa! Si spre diferenta de multi artisti de jazz care adopta influente pop, Kenny nu simplifica deloc stilul propriu, trecand prin piese dificilie de hard-bop ca si cand ar fi cantece pentru copii", scriu jurnalistii de la The Guardian.Considerat de publicatia Washington City Paper drept cel mai important saxofonist alto al generatiei sale, iar de catre The New York Times cel mai admirat saxofonist alto de jazz dupa Charlie Parker, Kenny Garrett a castigat Premiul Grammy la categoria "American post bop jazz saxophonist and flautist" si nenumarate alte premii, distinctii, nominalizari, el fiind frecvent selectat in topurile unor reputate reviste de specialitate precum Down Beat si Billboard.La Bucuresti, Kenny Garrett va fi secondat de un line-up de exceptie ce ii include pe pianistul Vernell Brown, pe bass-istul Corcoran Holt, pe bateristul Marcus Baylor si pe percutionistul Rudy Bird.Kenny Garrett va sustine un concert si la Cluj Napoca, in data de 25 februarie, la Casa de Cultura a Studentilor.Biletele pentru acest eveniment costa de la 105 de lei in functie de categorie si pot fi cumparate online pe eventim.ro, iabilet.ro si bilete.ro.