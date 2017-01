Spectacolul Un stejar va avea premiera nationala la Teatrul Tineretului Piatra Neamt, pe 4 februarie

Ineditul piesei Un stejar consta in faptul ca unul dintre cei doi actori care vor juca in spectacol accepta provocarea de a se afla la prima intalnire cu textul chiar in timpul reprezentatiei, in fata publicului. Actorul invitat se va urca pe scena, alaturi de actorul Teatrului Tineretului, Mircea Postelnicu, fara sa stie nimic despre piesa si fara sa fi vazut spectacolul in prealabil.Pentru primele doua reprezentatii, au acceptat sa faca parte din spectacol doi actori celebri, Claudiu Bleont si Ana Ciontea."Conceptul piesei porneste de la opera de arta An Oak Tree, realizata in 1973 de Michael Craig-Martin, constand intr-un pahar cu apa pus pe o etajera, alaturi de un text scris, prin care autorul cere privitorului sa accepte ca a transformat substanta fizica a paharului cu apa in cea a unui stejar. Astfel, spectacolul chestioneaza natura realitatii vizibile in arta performativa. Spectacolul de teatru se naste si traieste in mintea spectatorului, demersul scenic fiind doar agentul provocator de ganduri, emotii si senzatii. Imaginatia receptorului este cea care leaga elementele reale si fictive laolalta si le aduna intr-o poveste coerenta", afirma regizorul Bobi Pricop.Tim Crouch, dramaturg, actor si regizor britanic, este unul dintre cei mai importanti creatori de teatru experimental, renumit mai ales pentru modul in care chestioneaza conventiile teatrale si implica publicul ca parte integranta a spectacolului.Piesele lui Crouch au fost traduse si montate in teatre din Italia, Franta, Portugalia, Polinia, Cehia, Germania, Brazilia, Canada, Australia, SUA si Coreea de Sud.