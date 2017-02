VIRAL Moment artistic in Piata Victoriei. Un grup de manifestanti a pregatit o coregrafie in cea de-a sasea zi de protest

Dans in Piata Victoriei

Duminica seara, in Romania, a avut loc un protest istoric . 250.000 de bucuresteni si alti 250.000 de romani din toate marile orase si din strainatate au iesit in strada in cel mai mare miting din ultimii 25 de ani. Abrogarea, duminica dupa-amiaza, a OUG care castra lupta anti-coruptie nu i-a convins pe oameni, care au cerut demisia Guvernului Grindeanu.