Indragostitii platesc, in medie, 300 de euro pentru mini-vacanta de Sfantul Valentin. Roma, Paris si Praga, in topul preferintelor

Paris, Roma, Praga, Barcelona, Venetia si Londra, in topul preferintelor romanilor

Cei mai romantici romani sunt bucurestenii, urmati de clujeni, timisoreni si ieseni

Cele mai vandute destinatii de Valentine's Day in acest an raman, in continuare, capitalele europene Paris si Roma. Daca anul trecut Istanbul si Amsterdam se regaseau in preferintele romanilor, anul acesta le iau locul in top Praga, Barcelona, Venetia si Londra.Bugetul mediu alocat de turistii romani anul acesta pentru un sejur romantic de Valentine's Day se ridica la aproximativ, suma care acopera biletele de avion tur-retur si trei nopti de cazare la un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus.Majoritatea mini-vacantelor au fost achizitionate de tinerii cu varstele cuprinse intre 27 si 35 de ani.De asemenea, un procent de aproximativ 65% din cei care solicita acest tip de city break este reprezentat de barbati, noteaza Paravion Aproximativ 80% din totalul celor care aleg sa calatoreasca de Valentine's Day vor zbura din Bucuresti, iar din Timisoara - cca. 7%, Cluj-Napoca - aproximativ 7% si Iasi - cca. 4%. Acestia si-au rezervat vacantele de Valentine's Day cu aproximativ o luna inainte.