Un nou protest al copiilor, anuntat sambata in Piata Victoriei

"Ne intalnim la 11.00 si plecam la 14.00-16:00Ei au venit cu huliganii, noi venim cu copiii.Sambata, asa cum ne-ati propus, hai sa luam copiii de mana, in brate, in carucioare, pe umeri si sa facem cel mai pasnic si colorat protest!Ne vedem in piata Victoriei incepand cu ora 11:00.(PS - Se aude ca spaga e o bomboana de copil.)"Asta in contextul in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) anunta ca a primit, pana miercuri dupa-amiaza, 25 de sesizari privind prezenta copiilor la protestele din ultima perioada, in timp ce, la nivelul a 39 de Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, au fost inregistrate alte patru sesizari."Pana astazi, 15 februarie, ora 16.00, la nivelul institutiei noastre au fost inregistrate 25 de sesizari, din care 19 sesizari scrise si sase sesizari telefonice din partea persoanelor fizice", precizeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, citata de News.ro.Totodata, la nivelul a 39 de Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului care au raspuns pana in prezent solicitarii ANPDCA de a comunica numarul reclamatiilor de acest gen au fost inregistrate patru sesizari."Nu a fost niciun fel de politie din partea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. In subordinea noastra exista Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului. Abia in aceasta saptamana, cand presa a solicitat pe 544/2001 sa se precizeze numarul, atunci am trimis si noi o adresa catre autoritate. Nu am cerut Autoritatii sa ia masuri, nici nu poate sa ia, doar centralizeaza aceste sesizari, Politia este cea care identifica persoanele si amendeaza", a precizat ministrul Muncii.Olguta Vasilescu a mai spus ca doar doua din sesizarile primite se refera la o persoana anume, fiind vorba despre Nicusor Dan, presedintele USR."M-am interesat si de cine sunt facute aceste sesizari, parte de presa, parte de ONG-uri, parte de persoane fizice, niciuna dintre aceste persoane nu este din PSD. Din cate stiu, nu au fost sesizari pe persoana, doar doua cu referire la Nicusor Dan care a venit cu copilul la miting, pe restul nu stiu cum ar putea Politia sa le rezolve", a mai spus Vasilescu.De cealalta parte, Nicusor Dan spune ca declaratiile ministrului Muncii despre prezenta copiilor la protestele de strada reprezinta "o interpretare total eronata". Liderul USR declara ca nu e ca si cum s-ar fi dus cu copilul la cersit, ci la "un miting civilizat, prietenesc, in care copilul s-a simtit bine".