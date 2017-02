BIEFF 2017: Cinema-ul si coregrafia confrunta prejudecatile legate de corpul uman si identitate 

In competitia internationala, programul The Politics of the Body exploreaza problematici acute, de la punerea sub semnul intrebarii a normelor sociale privitoare la frumusete si sexualitate, la cautarea identitatii si libertatii personale, oferind o platforma de exprimare comunitatilor marginalizate si politizate.Sub titlul Emotional Bodies, filmele de dans exploreaza cu profunda umanitate si, in acelasi timp, forta conceptuala teritorii fascinante ale experientei umane: de la hiperactivitatea din jungla moderna a finantelor, la relatiile intre generatii si comunitatile post-internet.Prezentat in premiera internationala la Festivalul International de Film de la Rotterdam,propune o reconsiderare a conventiilor sexual si a ideilor privind intimitatea. Filmul portretizeaza o miscare initiata de lucratoarele sexuale din Brooklyn, care isi asuma misiunea de a "mobiliza forta si empatia feminine pentru crearea unei lumi in care sexualitatea nu este obscena, ci emancipatoare, nu este pornografie, ci un spatiu al respectuluireciprocsi al uneiintelegerimaiprofunde a spirituluisi a corpului."Tot de la Rotterdam vine si, un experiment social intens si nelinistitor care forteaza limitele dintre voyeurismul pasiv si participarea activa.Rino Stefano Tagliafierro revine la BIEFF, cu sprijinul Institutului Italian de Cultura, cu, portretizand placerilesenzoriale ale artei erotice. Rezultatul este un omagiu deopotriva sugestiv si explicit adus istoriei artei, in care regizorul merge pe urma senzualitatii de-a lungul diferitelor perioade istorice si culturi., al lui Christos Massalas, este o scrisoare de dragoste erotica si plina de farmec. Intr-o camera intunecata, un spectator se uita la un film compus in intregime din cadre cu flori si fese, un cadou melancolic din partea unui fost iubit.Cea de-a saptea editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti BIEFF are loc in perioada 28 martie - 2 aprilie 2017, la Cinema Muzeul Taranului si Cinema Elvire Popesco.