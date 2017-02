Varekai, spectacol cu logistica impresionanta

Articol webPR

Miercuri, 3 mai, orele 20:00

Joi, 4 mai, orele 20:00

Vineri, 5 mai, orele 20:00

Sambata, 6 mai, orele 20:00

Duminica, 7 mai, orele 13:00 si 16:30

VIP: 550 RON

Premium: 430 RON

Tribune: 310, 290, 220, 217, 203, 200, 154, 127 RON

VIP: 385 RON

Premium: 301 RON

Tribune: 217, 203, 154, 152, 142, 140, 108, 89 RON

Decorurile, scena si aria de antrenament din backstage cantaresc aproape 2,5 tone. Scena are 540 mp2, iar zona din spatele sau include o camera de fizioterapie dedicata, catering, garderoba si birouri administrative. Echipamentele si tribunele ajung in Romania cu 30 de camioane, iar amenajarile dureaza aproape o saptamana.Impresionanta garderoba Varekai contine astazi peste 600 de costume, pantofi, peruci, palarii si accesorii. Pentru finalizarea costumelor originale, au fost necesare 33 000 ore de munca minutioasa. Costumele sunt realizate preponderant din lycra, la care se adauga materiale speciale, precum tije de titan. Saptamanal, sunt necesare 250 de ore de curatatorie pentru le pastra impecabile in turneu.Toate costumele sunt fabricate la comanda, majoritatea fiind produse in atelierul propriu de la sediul central al Cirque du Soleil din Montreal, Canada. Singurul de acest gen din America de Nord, atelierul are peste 300 de angajati cu norma intreaga, specialisti in domenii precum incaltaminte, design textil, dantelarie, perucherie, imprimerie si palarii de dama. Cu atentia pentru detalii caracteristica, artizanii modeleaza palariile exact pe capetele celor care le poarta. Ei fac mulaje de gips pentru fiecare acrobat care intra in echipa circului, lucru care le asigura o precizie milimetrica.In adanc de padure, pe varful unui vulcan, exista o lume extraordinara, o lume in care orice altceva e posibil. O lume cu numele de Varekai. "Varekai" inseamna "oriunde" in limba rroma, limba hoinarilor universali. Regizata de Dominic Champagne, aceasta productie aduce un omagiu sufletului nomad, spiritului si artei traditionale a circului, precum si celor care-si cauta mereu, cu o pasiune infinita, calea catre Varekai.Romexpo, Pavilionul Central, Bucuresti, 3 - 7 mai 2017Adulti (pret intreg)Copii* (reducere 30%):*Pentru copii cu varste intre 3 si 12 ani, inclusiv; accesul se face doar insotit de un adult, pe baza unui act valid ce stabileste varsta copilului: certificat de nastere, carnet de elev, pasaport. Biletele cu reducere pentru copii sunt disponibile in numar limitat.