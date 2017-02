Actual de Cluj: Film nominalizat la Oscarurile spaniole, cu roman in rol secundar, premiera din Romania e diseara la Cluj

E vorba de Ovidiu Crisan, iar filmul a fost nominalizat la Premios Goya, decernate de Academia de Arte si Stiinte Cinematografice din Spania, deci un Oscar spaniol. "Adevarul este ca am asteptat cu nerabdare aducerea lui in Romania. Este, practic, prima proiectie in tara. Premiera oficiala va avea loc la Bucuresti la Cinematograful Elvira Popescu vineri", spune actorul pe site-ul teatrului clujean.