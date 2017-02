VIDEO Cea de-a doua editie a DokStation Music Documentary Film Festival, dedicata lui David Bowie

Programul special va contine urmatoarele titluri: clasicul(1973) de D.A. Pennebaker, filmul ultimului concert din 3 iulie 1973, in persona lui Ziggy,(2013) de Francis Whately, documentar ce acopera cinci dintre cei mai importanti ani ai carierei lui Bowie,(2016) de Elena Carmen si Billy Simpson, primul documentar-omagiu de dupa disparitia lui Bowie, si(2017) de Francis Whately, documentar despre ultimele doua albume "The Next Day" si "Blackstar" si despre musicalul de pe Broadway, "Lazarus".DokStation se adreseaza atat publicului pasionat de film si muzica, cat si comunitatilor cartierelor bucurestene.In cele patru zile, DokStation va avea un program alcatuit din filme documentare recente, in premiera in Romania, care descopera povesti despre muzica - povesti din studio, de pe scena si din culise, povesti despre muzici, vorbe si viziuni, povesti ale unor muzicieni cu esecurile si succesele lor.