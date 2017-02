VIDEO „Circle of Love”, un spectacol multimedia pe muzica celor de la Depeche Mode, are premiera  joi seara, la CinemaPro

Muzica celor de la Depeche Mode, interpretata live, urmareste indeaproape firul epic al scurt-metrajului axat pe experientele personajului principal, care trece prin "etapele de doliu" a pierderii unei persoane dragi (negare, furie, depresie, exces)."Alex sunt eu, poti fi si tu...practic Alex poate fi oricine a trecut sau trece printr-o despartire, printr-o schimbare grea de viata. Din pacate stim cu totii ca viata nu este numai roz, cu totii am fost acolo. Si in acel moment cu totii cred ca vrem sa intelegem ce se intampla cu noi, sa stim la ce sa ne asteptam, cum putem lupta", spune producatorul spectacolului, Petre Marinescu.Premiera Circle of Love la Bucuresti are loc joi, pe 23 februarie, la CinemaPro (str. Ion Ghica nr. 3) iar biletele sunt deja disponibile in retelele IaBilet, Eventim, Bilete.ro, Startickets si la casa de bilete CinemaPro.