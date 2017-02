VIDEO Spectacolul "Borcanul cu miere", cu personajele Masha si Ursul, va avea premiera in Romania pe 13 mai, la Sala Palatului

Spectacolul de la Sala Palatului va fi dublat in limba romana.Inspirat dintr-un basm, Masha si Ursul este un serial de desene animate rusesc tradus in 25 de limbi. Canalul sau oficial de YouTube este in top zece cele mai vizionate din intreaga lume (905.573.447 de vizionari).Productiile Masha si Ursul, peste 1000 la numar, s-au jucat pana acum in 25 de tari.Pe 13 mai, accesul in sala va fi permis incepand cu ora 10.00, iar spectacolul va incepe la ora 11.00.Biletele sunt disponibile la preturile de 35, 49, 70, 91, 105, 140 lei (copii), sau 50, 70, 100, 130, 150, 200 lei (adulti), in functie de distanta fata de scena. Au accesul gratuit la spectacol copiii cu inaltimea de pana la 90 cm.Biletele pot fi cumparate online pe www.eventim.ro